بدء المسح الطبي لفيروس سي على العاملين بالقوى العاملة

أحمد صبرى أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، عن بدء حملة المسح الطبى الشامل لفيروس "سى" للعاملين بوزارة القوى العاملة، ضمن خطة الوزارة التى تستهدف الكشف على جميع العاملين بالدولة لاكتشاف الفيروس والقضاء عليه. و‫أوضح الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة، أن الحملة تستهدف الكشف ع



أحمد صبرى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، عن بدء حملة المسح الطبى الشامل لفيروس “سى” للعاملين بوزارة القوى العاملة، ضمن خطة الوزارة التى تستهدف الكشف على جميع العاملين بالدولة لاكتشاف الفيروس والقضاء عليه.

و‫أوضح الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة، أن الحملة تستهدف الكشف على جميع العاملين بديوان عام وزارة القوى العاملة، والذين يصل عددهم إلى ٩٥٠ موظفًا، وذلك من خلال ٤ فرق من قطاع الطب الوقائي وتستمر على مدار اليوم وغداً.

‫وقال الدكتور راضي حماد، مدير الإدارة العامة لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن المسح يتم عن طريق تحليل ELISA والذي يتم من خلال سحب العينة عن طريق الدم، لافتا إلى أنه من يتم اكتشاف إصابته بالفيروس يتم توجيهه للعلاج على نفقة التامين الصحي.