بدء المرحلة التجريبية للبطولة الإفريقية العربية للبرمجيات بالأقصر

بدأت اليوم السبت المرحلة التجريبية للبطولة الإفريقية العربية للبرمجيات في نسختها الثانية والعشرين بالأقصر وتنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، خلال الفترة من 3: 7 ديسمبر الجاري بالأقصر ، تحت رعاية وزارة الاتصالات بجمهورية مصرية العربية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي اختار فيه الاتحاد الدولى لمسابقة البرمجيات للجامعات International Collegiate Programming Contest-ICPC” ، الأكاديمية لتكون المركز الإقليمي لإدارة المسابقات الرسمية للبرمجيات لطلاب جامعات دول إفريقيا والدول العربية African and Arab Collegiate Programming Championship (ACPC) منذ عام 2011 حتى الآن.

وقال الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية ، والنقل البحري إن الأكاديمية اختيرت لتكون المركز الإقليمي للمسابقة الدولية للبرمجيات على مستوى الوطن العربي وشمال أفريقيا تتويجا للعديد من الإنجازات العلمية والبحثية والتعليمية.

وأكد “عبد الغفار” أن هؤلاء الطلاب المشاركين في فعاليات البطولة هم خيرة شباب الجامعات العربية والإفريقية فى مجال منهجية حل المشكلات والبرمجة مما يجعلهم محط أنظار كبريات الشركات العالمية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات مثل جوجل , فيسبوك, إنتل و …IBM. وهناك نماذج عديدة لهؤلاء الشباب قد إنضموا بالفعل لهذه الشركات فى فروعها الإقليمية و مقارها الرئيسية على مدار الأعوام السابقة.

وأشار رئيس الأكاديمية إلى أن هذا النوع من المسابقات يهدف إلى مساعدة الشباب على تطوير مهاراتهم الإبداعية وحل المشكلات، مؤكدا أن للبطولة الإفريقية العربية للبرمجيات هى مسابقة علمية تنافسية جماعية تمزج بين العلوم والتكنولوجيا.

من جانبه أكد الدكتور أحمد الشناوى عميد المركز الإقليمي للمعلوماتية، أن البطولة في نسختها الحالية تشهد مشاركة نحو 600 طالب وطالبة يمثلون عدد 120 فريقا من 13 دولة عربية و10 دول أفريقية.

وأوضح أن الفرق المشاركة مرت بمراحل متعددة من الاختبارات والتصفيات على مستوى كل دولة تحت إشراف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لتحديد الفرق المتأهلة للنهائيات التى ستعقد فى مدينة الأقصر.

وشدد على أن البطولة الإفريقية العربية للبرمجيات تستهدف تنمية مهارات الإبداع والابتكار والعمل الجماعي التي تظهر قدرات المتسابقين في العمل تحت ضغط في الوقت المتاح من خلال إعداد استراتيجية الحلول الممكنة.