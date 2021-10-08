بدء الفرز فى انتخابات التجديد النصفى للأطباء بعد إغلاق صناديق الاقتراع (صور)

أغلقت لجان الاقتراع بنقابة الأطباء، أبوابها أمام أعضائها الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، فى الخامسة مساء ، وسمحت اللجنة المشرفة للمتواجدين بمحيط اللجان بالادلاء بأصواتهم، لاختيار نصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، على أن تبدأ عملية الفرز بمجرد انتهاء آخر ناخب باللجنة من التصويت.

تجرى الانتخابات على نصف مجالس النقابات الفرعية في 27 محافظة علي مستوي الجمهورية .

وأكدت اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، إن التصويت في اللجان الانتخابية سواء بالنقابة العامة أو النقابات الفرعية سيبدأ من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً ، وإذا تبين وجود ناخبين بداخل مقر الاقتراع لم يقوموا بالادلاء بأصواتهم فإنه يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم دون غيرهم.

وأوضحت النقابة أنه لكي يتمكن الطبيب من ممارسة حقه الانتخابى يجب أن يكون مسجلاً بنقابته الفرعية التابع لها جهة عمله التى يباشر العمل بها فعليا، سواء كان منتدبا أو أساسيا ، بالإضافة إلي سداد اشتراك النقابة حتي عام 2020 ويمكن للطبيب سداد اشتراك النقابة من خلال الدفع عن طريق فوري أو عن طريق تطبيق نقابة أطباء مصر كما يمكنه الدفع في المقرات الانتخابية اليوم.

يذكر أن انتخابات التجديد النصفي تجري كل عامين المرة الأولي تشمل نصف أعضاء مجالس النقابات فقط ، والمرة الثانية تشمل النصف الآخر بالإضافة إلي مقاعد النقباء علي مستوي الجمهورية.

وكانت نسبة الحضور فى انتخابات نقابة الأطباء بالقاهرة تصل إلى 1000 طبيب وطبيبة ونسبة حضور الأطباء الأكثر كانت من كبار السن ،وتمت العملية الانتخابية فى هدوء وسط إجراءات احترازية بسبب جائحة فيروس كورونا وحرصا على الأطباء .