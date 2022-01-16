بدء العمل في أول محطة متنقلة لتموين الغاز للسيارات بأسوان

أطلق اللواء أشرف عطية ، محافظ أسوان ، إشارة البدء لأول محطة متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى والتي تضم عدد 2 خزان غاز بطاقة 5 آلاف م3 تغذى 500 سيارة بالغاز في ظل تحويل أكثر من ألف سيارة على مستوى المحافظة للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من الوقود المتنوع بالمنتجات البترولية، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمحاسب حسام العربى وكيل وزارة التموين، بالإضافة إلى المهندس شريف حسن مدير عام التحويل بشركة غاز تك.

وأكد محافظ أسوان على أهمية التوسع في محطات الوقود الثابتة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى، حيث جارٍ تجهيز عدد 2 محطة وقود إحداهما بجوار ميدان المحطة، والأخرى بمدينة أسوان الجديدة، علاوة على المحطة التي تعمل حاليا بكامل طاقتها خلف مبنى المحافظة.

لافتا إلى أنه تم ربط آلية الاعتماد على الغاز الطبيعى فى تموين السيارات بالوقود بمشروع الهوية البصرية لمحافظة أسوان والذى يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال زيارته الأخيرة للمحافظة، حيث يتم تركيب الملصقات الجمالية المعبرة عن الهوية البصرية لأسوان على السيارات المدرجة ضمن مبادرة استخدام الغاز الطبيعى.