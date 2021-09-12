بدء العام الدراسى الجديد 2021-2022 بالمدارس الرسمية الدولية «صور»

اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، في المدارس الدولية التابعة لها

اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني , عن بدء العام الدراسى الجديد 2021-2022 بالمدارس الرسمية الدولية.

ونوهت التربية والتعليم والتعليم الفني الي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك في المدارس الدولية التابعة لها.

ويبلغ عدد المدارس الرسمية الدولية 16 مدرسة موزعين على المحافظات التالية:



محافظة القاهرة “زهراء مدينة نصر، مصطفي النحاس، الشروق، العاصمة الإدارية (لم تبدأ بها الدراسة بعد)”

محافظة الجيزة “أكتوبر 1، أكتوبر 2، أكتوبر 3”

محافظة القليوبية “العبور”.

محافظة الشرقية “العاشر من رمضان”

محافظة الغربية “طنطا”

محافظة الدقهلية “المنصورة”

محافظة بورسعيد “بورسعيد 1، بورسعيد 2”

محافظة الإسكندرية “المدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية”

كفر الشيخ “المدرسة الرسمية الدولية”

دمياط “المدرسة الرسمية الدولية”

ومن المقرر ان تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2021-2022 ، بالمدارس الحكومية يوم 9 اكتوير المقبل .