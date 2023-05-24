بدء الضخ التجريبي لمشروع القناة المفتوحة لتصريف وتقليل منسوب مياه الصرف الزراعي بسيوة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بدء إطلاق الضخ التجريبي لمشروع القناة المفتوحة لتصريف وتقليل ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعي بسيوة، موجها الشكر لجهود واهتمام القيادة السياسية وأجهزة الدولة المعنية في الإسراع لإنهاء المشكلة من جذورها بعد معاناة أهالي ومزارعى سيوة لأكثر من ٤٠ عاما .

وشهد محمد بكر رئيس مدينة سيوة بدء الضخ التجريبي لمشروع القناة المفتوحة يرافقه اللواء حازم ممدوح مساعد مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمهندس خالد الأباصيري مدير عام إدارة الموارد المائية والري والحاج بلال أحمد بلال رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة للمشروع ، حيث تم إطلاق الضخ التجريبي لمحطة انطفير التابعة لمشروع القناة المفتوحة تمهيدا لوضعها في الخدمة بشكل نهائي خلال الأيام القادمة.

وأوضح اللواء حازم ممدوح أن المشروع يستهدف نقل مياه الصرف الزراعي من داخل الواحة الي منخفض عين جنبي بطول (٣٨ كيلو ) مبيناً أنه تم وضع حجر اساس لبدء المشروع في يناير ٢٠٢٢

وأكد المهندس خالد الأباصيري أهمية هذا المشروع الذي سيكون له انعكاس مباشر على المزارع والأراضي مما يعود بالنفع علي الأهالي واستقرارهم وتحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي لأهالي المنطقة.

وأعرب محمد بكر رئيس مدينة سيوة عن فرحة وسعادة أهالي سيوة بهذا الإنجاز لما له من مردود إيجابي في الحفاظ على واحة سيوة من المباني والزراعات القريبة من بحيرات المياه خاصة النخيل مع زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية في الواحة، وتحسين خواص التربة والصرف وخفض معدلات الملوحة فيها.