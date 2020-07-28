بدء الدراسة بكليتي الألسن والذكاء الاصطناعي بجنوب الوادى العام الدراسي 2020/2021

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي، برئاسة الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة على بدء الدراسة بكليتي الالسن و الحاسبات و الذكاء الاصطناعي بفرع الجامعة بالغردقة اعتبارا من العام الجامعي 2020/2021 .

كما وافق على بروتوكول التعاون بين كلية الطب ، جامعة جنوب الوادي ومعهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط للارتقاء بمستوى الباحثين وتسهيل البحث العلمي علي نطاق واسع.

وأقر فتح باب التقدم للدراسات العليا بكليات الجامعة للعام الجامعي 2020/2021 ، مع الموافقة على مقترح اللائحة الداخلية لمرحلة الليسانس بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب.

واعتمد مجلس جامعة جنوب الوادي ، التعيينات الجديدة ، لعدد من الأساتذة ، وهم : محمد يونس محمد علي في وظيفة استاذ بكلية الحقوق ومنح اللقب العلمي لوظيفة استاذ للدكتور ناجي عبد الوهاب هلال احمد بكلية التربية بقنا.

و التعيين في درجة استاذ مساعد لكل من الدكتور رؤوف ابو الوفا محمد و الدكتور عصام حشمت محمد بكلية الاثار

كما منح اللقب العلمي للدكتورة هبة أحمد عثمان صالح ،و الدكتورة غادة محمد عبد الرازق لوظيفة أستاذ مساعد بكلية الطب، والتعيين لدرجة مدرس لكل من الدكتورة منى محمد مرسي بكلية الآداب و الدكتورة اماني محمد ابراهيم بكلية العلاج الطبيعي ، و منح درجة الدكتوراه لعدد 5 طلاب من مختلف كليات الجامعة و منح درجة الماجستير لعدد 15 طالب من مختلف الجامعة.

ووافق المجلس على منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2020 درجة البكالوريوس في العلوم والتربية ( برنامج معلمي العلوم والرياضيات باللغة الانجليزية التعليم العام) وعددهم (37) طالب وطالبة.

كما أقر المجلس منح درجة البكالوريوس لعدد 68 طالب و طالبة تعليم اساسي شعبة علوم باللغة الانجليزية كل بالتقدير الحاصل عليه من كلية التربية بقنا

و منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية في دور أكتوبر 2019 ، درجة الدبلوم التخصصي في التمريض وعددهم (3) طالب وطالبة بعد قضاء فترة الامتياز الإجباري ( 6 أشهر) كل بالتقدير الحاصل عليه من المعهد الفني للتمريض التابع لكلية التمريض.

