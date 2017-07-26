بدء الحفر في منطقتي بني سويف والسادات التكنولوجيتين

المال ـ خاص:قال مصدر مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن أعمال الحفر فى منطقتي «بنى سويف» و«السادات» التكنولوجيتين، بدأت منذ شهر ونصف تقريبًا، تمهيدًا لافتتاح المرحلة الأولى قبل نهاية العام الحالى، طبقا لتكليفات رئيس الجمهورية.يشار إلى أن شركة «وادى الني

المال ـ خاص:

قال مصدر مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن أعمال الحفر فى منطقتي «بنى سويف» و«السادات» التكنولوجيتين، بدأت منذ شهر ونصف تقريبًا، تمهيدًا لافتتاح المرحلة الأولى قبل نهاية العام الحالى، طبقا لتكليفات رئيس الجمهورية.

يشار إلى أن شركة «وادى النيل» للمقاولات العقارية والاستشارات تولت تنفيذ المرحلة الأولى (العاجلة) فى مدينتى برج العرب وأسيوط، وشملت 11 بناية، منها محال تجارية، ومطاعم، ومراكز تدريب، وخدمات تعهيد بتكلفة 400 مليون جنيه مبدئيا.

وأضاف أن المرحلة التالية للحفر، رمى الأساسات والهياكل الخرسانية للمبانى، موضحاً أن نسبة إشغالات المبانى بمنطقتى «برج العرب» و«أسيوط» مرتفعة، وتستهدف الوزارة جذب استثمارات أجنبية جديدة لها من أسواق أوروبا والشرق الأقصى ومنها الصين.

وأكد أن الجامعة اليابانية حصلت على مبنى بمنطقة برج العرب التكنولوجية، إذ تسعى الاتصالات إلى إنشاء مجمعات عمرانية وخدمية متكاملة، ضمن مشروع المناطق التكنولوجية الجديدة، على مستوى الجمهورية.

وفى سياق متصل، علمت «المال»، أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» خصصت 50 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى 2017/ 2018، للاستثمار فى مشروع المناطق التكنولوجية الجديدة .

وقال ياسر القاضى، وزير الاتصالات، فى تصريحات سابقة، إن وزارته تلقت عدة طلبات من محافظين، لإنشاء مناطق تكنولوجية بخلاف المخطط تنفيذها وتدرس الاتصالات جدوى ذلك .

وتخضع إدارة الـ 7 مناطق تكنولوجية إلى شركة قابضة، تعرف باسم «واحات السيليكون» أسستها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، خلال العام الماضى برأسمال مليار جنيه، وتساهم فيها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

يذكر أن الحكومة تخطط لإنشاء قرى ذكية، فى 7 مدن، برج العرب، والسادات، وأسيوط الجديدة، والعاشر من رمضان، وأسوان، وبنى سويف، والإسماعيلية، باستثمارات 24 مليار جنيه.

وانفردت «المال» منذ أشهر بالكشف عن تعاقد إيتيدا مع 22 شركة محلية وأجنبية، وبنكين، أحدهما مصرى والآخر خليجى، و 4 جهات بحثية لاستئجار مبان بمنطقتى «برج العرب» و«أسيوط» ، وأبرزها راية» و» أكسيد» لخدمات التعهيد، و«IST» و«MCS» للحلول التكنولوجية ، و E-FINANCE لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية.

بجانب التحالف الفائز بعقد إدارة وتشغيل مجمع إبداع برج العرب، الذى تقوده جمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات، ويضم 13 شركة تكنولوجيا معلومات منها «آى بى إم» و«إنديور كابيتال»، و«إى سبايس»، و«إتقان»، و«ساى وير»، و«إينوفتى»، بجانب أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجامعة الإسكندرية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

ويصل سعر إيجار المتر فى «أسيوط»، و«برج العرب» إلى 80 جنيها دون تشطيب، و100 جنيه كامل التشطيب، و120 جنيها للمفروش.