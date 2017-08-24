بدء الحجز بمشروع ريدكون الطبى نوفمبر المقبل

شريف عمر:تسعى شركة ريدكون للخدمات الطبية، لبدء الحجز فى مشروعها ﻹنشاء منطقة طبية بداخل مشروع البروج السكنى، بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى، بداية من نوفمبر القادم.وتعتبر "ريدكون" للخدمات الطبية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "ريدكون العقارية"، التى تعمل فى السوق منذ أكثر من 20 عامًا، ويتولى



شريف عمر:

تسعى شركة ريدكون للخدمات الطبية، لبدء الحجز فى مشروعها ﻹنشاء منطقة طبية بداخل مشروع البروج السكنى، بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى، بداية من نوفمبر القادم.

وتعتبر “ريدكون” للخدمات الطبية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة “ريدكون العقارية”، التى تعمل فى السوق منذ أكثر من 20 عامًا، ويتولى رئاستها رجل الأعمال طارق الجمال.

وقال مصطفى الشبينى العضو المنتدب للشئون المالية بشركة ريدكون الطبية، إنه تم بدء الأعمال الإنشائية فى المشروع المقام على مساحة 22 ألف متر، والذى يضم 4 أبراج طبية، تم الشروع فى إنشاء أولها، والذى يقام على مساحة 1000 متر ويضم مجموعة من العيادات العلاجية.

وتابع الشبينى فى تصريحات خاصة لـ”المال”: من المنتظر الانتهاء من أعمال رمى الأساسات والتجهيزات الأولية خلال الفترة الحالية، وسيتم بعدها فتح باب الحجز للمهتمين بالمشروع من الأطباء والشركات العلاجية.

وأوضح أن مدة تنفيذ المشروع بالكامل ستصل إلى 7 سنوات، فيما تبلغ التكلفة الاستثمارية مليار جنيه، يتم تدبيرها بشكل ذاتى من خلال دفعات أولية من المساهمين، بجانب أقساط وقيمة بيع المراحل الأولية للمشروع.

يذكر أن “كابيتال جروب” الإماراتية، أعلنت مؤخرًا عن إطلاق مشروع “البروج” العقارى، بالقرب من مدينة الشروق، على 1212 فداناً، تعادل 5 ملايين متر مربع، وتم بيع 22 ألف متر منها لصالح مشروع ريدكون الطبى.

وصرح الشبينى سابقاً بأن التكلفة الاستثمارية المرصودة للمشروع ارتفعت من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه، بعد ارتفاع سعر الدولار، بعد قرار التعويم.