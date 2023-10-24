بدء الجلسة المغلقة لأعمال الدورة 36 لمجلس وزراء النقل العرب

انطلقت اليوم الجلسة المغلقة لأعمال الدورة (36) لمجلس وزراء النقل العرب والتى تستضيفها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري – إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية.

ويناقش المجلس في دورته الـ 36 عدة محاور:فى مجال النقل البرى وفى مجال النقل البحرى فى مجال النقل الجوى.

ففى مجال النقل البرى يأتي على رأس محاور المناقشات دعم الاقتصاد الفلسطينى وتنفيذ الخطة الإستراتيجية للتنمية القطاعية فى القدس (2018-2022) ، فضلا عن تقرير الإجتماع الرابع للجنة الفنية المشرفة على تنفيذ الإتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها.كما سيتم مناقشة إتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية ، بالإضافة إلى إنشاء منصة الكترونية عربية شاملة للنقل الطرقى والسككى والبحرى ومتعدد الوسائط ، فضلا عن تحديث دراسة توحيد مواصفات الأبعاد والأوزان المحورية للشاحنات العاملة بين الدول.كما سيتم مناقشة متطلبات تحديث وتفعيل موقع السلامة الطرقية ، بالإضافة إلى إنشاء لجنة تقنية عربية لتبادل الخبرات فى مجال النقل الموجه ( مترو , تراموي , النقل بالكوابل) ، فضلاً عن توحيد فترات القيادة والراحة لسائقي الشاحنات الحفلات.

كما سيتم طرح محور تركيب اجهزة التتبع (AVL) على مركبات نقل الركاب والبضائع التى تقوم بعمليات النقل الدولى بين الدول العربية ، بالإضافة إلى توحيد إجراءات نقل المواد الخطرة وتشمل اللوحات والملصقات الإرشادية الخاصة بالبضائع المنقولة بالشاحنات بين الدول العربية، فضلاً عن الإستفادة من تجربة المملكة العربية السعودية فى تطبيق وثائق النقل الألكترونية وإقتراح تعميم التجربة على الدول العربية .

أما في مجال النقل البحرى فسيتم طرح محور مشروع إنشاء اتفاقية تنظيم النقل البحرى للركاب والبضائع بين الدول العربية ، بالاضافة إلى دراسة الجدوى الشاملة لإنشاء ألية عربية وقاعدة بيانات لدعم مجال صناعة إصلاح وبناء السفن، فضلاً عن المؤتمر الدولى الثانى عشر للنقل البحرى واللوجستيات(مارلوج 12).

كما سيتم طرح محور الإتجاهات الحديثة فى تطبيقات الذكاء الإصطناعى (AI) فى قطاعات النقل واللوجستيات ومستقبلها فى المنطقة العربية. وهى مقدمة من الأكاديمية العربية ، بالإضافة إلى دعم إعادة ترشيح بعض الدول العربية لعضوية المجلس التنفيذى للمنظمة البحرية الدولية (IMO) ، فضلاً عن تحليل وضعية واقع الموانئ البحرية العربية .أما في مجال النقل الجوى فسيتم طرح ممناقشة محور المسودة المعدلة لإتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم (الضرائب) الجمركية على نشاطات ومعدات النقل الجوي العربي المعدلة ، فضلاً عن الدراسات المكلفة بها المنظمة العربية للطيران المدني بشأن توسيع عضوية مجلس منظمة الطيران المدنى الدولي ( الإيكاو) ولجنة الملاحة الجوية بالمنظمة الدولية.

كما سيتم طرح محور مبادئ عاملة عربية لتوحيد إجراءات تسجيل وإعتماد اللقاحات واستخدامها بين الدول العربية ، بالإضافة إلى قرار الإتحاد الدولي للنقل الجوي يرفع تصنيف المجال الجوى الصومالي للفئة (أ).كما سيتم طرح محاور اخرى خلال الاجتماع أبرزها الإتفاقيات العربية فى قطاع النقل بكافة أنماطه ،فضلا عن برنامج نقل عربي متعدد الأنماط من وإلى المنطقة العربية استكمالاً.

وكذلك محور دراسة أهم المنصات الإلكترونية فى مجال النقل بالدول العربية وإمكانية الربط بينهم ،فضلا عن إنتخاب أعضاء المكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب لفترة عامين (اكتوبر2023 اكتوبر 2025) علاوة على الحساب الموحد للمجالس الوزارية المتخصصة