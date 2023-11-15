بدء الجلسة الختامية لقمة التجارة الأفريقية وإشادة بالتنظيم المصري

بدأت قبل قليل فعاليات الجلسة الختامية لفعاليات قمة التجارة الافريقية السنوية الثالثة 2023 IATF، والذي استضافته مصر في الفترة 9 -15 نوفمبر الجارى، بتنظيم من البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير “إفريسكسيم بنك”.

شهدت فعاليات الجلسة الختامية توزيع جوائز على ممثلي الوفود الأفريقية والقائمين داخل المعرض، حيث اختارت المنصة الإعلامية للمؤتمر نموذج دولة نيجيريا كأفضل مقر عرض داخل المعرض.

وأعلن جون لويس اكرا، الرئيس السابق لأفريكسيم بنك ورئيس اللجنة الاستشارية IATF، عن تسليم دولة الجزائر فعاليات تنظيم الموسم الرابع من المؤتمر في 2025.

وتحدث “أكرا” عن أهمية انطلاق المؤتمر في دعم التجارة البينية في إفريقيا، مشيدا بدور السلطات المصرية في تيسير إجراءات انطلاقفعاليات المؤتمر والمعرض علي مدار الأيام الماضية.

وشهدت فعاليات الملتقى والمعرض مشاركة أكثر من 1750 عارضا ومشاركة 180 دولة منها 45 دولة أفريقية و16 دولة من خارج أفريقيا وتواجد 28 ألف زائر.

وأوضح أن مديرة العلاقات العامة والمؤتمرات بإفريسكيم بنك، أن الهيئات المصرية ساعدت بقوة في دعم واستمرت عمل المؤتمر والمعرض خلال الأيام السبع السابقة، معتبرة أن ذلك انعكس على معدلات الابتكار والإبداع داخل ذلك الحدث الإقليمي المهم.