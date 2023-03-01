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بدء التقديم في المدارس الرسمية الدولية للعام الدراسي 2023-2024 اليوم

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من اليوم الأربعاء 1 مارس حتى السبت 1 أبريل 2023.

بدء التقديم في المدارس الرسمية الدولية للعام الدراسي 2023-2024 اليوم
جهاد سالم

جهاد سالم

4:36 م, الأربعاء, 1 مارس 23

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم في المدارس الرسمية الدولية للعام الدراسي 2023-2024.

وذلك للمستوى الأول (FS1) بمرحلة رياض الأطفال بكافة فروع المدارس الرسمية الدولية (IPS) للعام الدراسي.

وذلك اعتبار من اليوم الأربعاء 1 مارس 2023 حتى يوم السبت 1 أبريل 2023.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن التقديم من خلال الخطوات التالية:

  • الدخول على شروط الالتحاق (ENROLLMENT CONDITIONS) عن طريق QR Code الخاص بها.
  • الدخول على لينك التقديم من QR code الخاص بالفرع المراد التقديم بها.
  • ملء البيانات المطلوبة.
Admission-announcement-1تنزيل
جهاد سالم

جهاد سالم

4:36 م, الأربعاء, 1 مارس 23