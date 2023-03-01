بدء التقديم في المدارس الرسمية الدولية للعام الدراسي 2023-2024 اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم في المدارس الرسمية الدولية للعام الدراسي 2023-2024.
وذلك للمستوى الأول (FS1) بمرحلة رياض الأطفال بكافة فروع المدارس الرسمية الدولية (IPS) للعام الدراسي.
وذلك اعتبار من اليوم الأربعاء 1 مارس 2023 حتى يوم السبت 1 أبريل 2023.
وأوضحت الوزارة، أنه يمكن التقديم من خلال الخطوات التالية:
- الدخول على شروط الالتحاق (ENROLLMENT CONDITIONS) عن طريق QR Code الخاص بها.
- الدخول على لينك التقديم من QR code الخاص بالفرع المراد التقديم بها.
- ملء البيانات المطلوبة.