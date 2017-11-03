بدء التعامل بالاسم الجديد التجاري وفا بنك إيجيبت

الخطوة تتزامن مع الانتهاء من وضع استراتيجية المصرف للفترة المقبلة

الكتاني: انطلاق العمل بالهوية الجديدة خطوة لتعزيز تواجدنا بالمنطقة والاستفادة من نموذج الأعمال العالمي للمجموعة

صقر: “فيكم واثقون” استراتيجية طموح تؤكد إيماننا بالسوق المصرية وتلبي الاحتياجات المتنوعة للعملاء والعاملين





محمد سالم

في إطار عملية استحواذ مجموعة “التجاري وفا بنك” على أسهم بنك باركليز مصر بالكامل، من مجموعة “باركليز بي إل سي”، في الثالث من مايو 2017، أعلنت، اليوم، مجموعة التجاري وفا بنك، بدء العمل بالاسم الجديد “التجاري وفا بنك إيجيبت” اعتبارًا من يوم 3 نوفمبر 2017، وبذلك تم تغيير اسم البنك والعلامة التجارية على جميع معاملاته وفروعه الـ55 التي تغطي معظم المدن والمحافظات الحيوية داخل جمهورية مصر العربية.

ومن المتوقع أن تقوم المجموعة، في الفترة المقبلة، ببدء العمل باستراتيجيتها في السوق المصرية بحسب الجدول الزمني الذي وعدت بالإفصاح عنه بعد عملية الاستحواذ. تمتد هذه الخطة الطموح لخمس سنوات، وتتضمن المحاور الداعمة والأطر المؤسسة التي تضمن للبنك اعتلاء مركز متميز بالسوق المصرفية المصرية مدعومًا في ذلك بمجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية الفريدة وبخبرات وحرفية الموارد البشرية العاملة بالبنك في مصر.

وقد صرح محمد الكتاني، رئيس مجموعة التجاري وفا بنك: “سعداء بوجودنا في سوق واعدة مثل السوق المصرية والتي نعتبرها من أهم أسواق المنطقة، خاصة في ظل جهود الحكومة الحالية لتهيئة وتحسين مناخ الاستثمار. كما شرفنا بالتعاون مع زملائنا في مصر للخروج باستراتيجية متكاملة، من شأنها ليس فقط توسيع قاعدة العملاء، ولكن أيضًا دعم التبادل التجارى والعلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب من جانب، وبين مصر وباقى الدول التى تتواجد بها المجموعة بقوة من الجانب الآخر، إضافةً إلى استكمال خطط المجموعة فيما يتعلق بالتوسع إقليميًّا وعالميًّا”.

وعلقت هلا صقر، العضو المنتدب بالتجاري وفا بنك إيجيبت: أتوجه بخالص الشكر لكل الزملاء بالبنك؛ لإسهاماتهم المتميزة والتزامهم بالعمل الدءوب خلال الفترة الماضية. لقد نجحنا خلال الأعوام الماضية في تحقيق نجاح كبير أسفر عن تكوين قاعدة عريضة من العملاء المتميزين، إضافة إلى تفردنا بمجموعة من الموارد البشرية التي تتمتع بكفاءة عالية ساعدتنا على الاندماج السريع مع أطر العمل المتبعة داخل مجموعة “التجاري وفا بنك”، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابًا على مواصلة تقديم خدمات مصرفية متميزة لكل العملاء تحت العلامة التجارية العريقة لـ”التجاري وفا بنك”.

“نحن نؤكد امتناننا لثقة عملائنا ونجدد التزامنا نحو علاقة العمل المميزة معهم والتي حظينا ببنائها معًا على مر السنوات، ونتمنى أن تكون هذه الخطوة أحد العوامل المساعدة والداعمة على تقوية القطاع المصرفي، وأن تساعدنا على الاستمرار في تقديم الخدمات المتميزة لعملائنا مع تطويرها، بعد إضافة البرامج والخدمات الفريدة التي يقدمها التجاري وفا بنك إيجيبت على النحو الأمثل”، كما تقول هلا صقر.

جدير بالذكر أن “مجموعة التجاري وفا بنك” هي مجموعة مالية رائدة في إفريقيا تم تأسيسها عام 1904. يقدم البنك مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تتضمن خدمات التجزئة المصرفية الدولية والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار البنكي، بالإضافة إلى مجموعة متخصصة من الخدمات المالية والتأمين. يتواجد “التجاري وفا بنك” في 26 دولة حيث يمتلك 4090 فرعًا، ويعمل بالبنك أكثر من 19,400 ألف موظف يخدمون أكثر من 8.8 مليون عميل.