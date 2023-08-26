بدء التصويت في انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية بالجابون

يبدأ الناخبون في الجابون في الإدلاء بأصواتهم اليوم السبت، في انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية تأمل المعارضة أن تحبط مسعى الرئيس علي بونجو للفوز بولاية ثالثة وإنهاء توارث أسرته للسلطة المستمرة منذ 56 عاما، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ويبدأ التصويت في السابعة صباحا بتوقيت جرينتش بمشاركة 19 مرشحا في الانتخابات الرئاسية، غير أن ستة من أحزاب المعارضة الرئيسية تدعم مرشحا مشتركا في محاولة لتضييق السباق والإطاحة ببونجو.

التصويت بمثابة اختبار طال انتظاره لمدى الدعم الذي يحظى به بونجو.

ويقول معارضون له إنه لم يفعل شيئا يذكر لجعل ثروة الجابون النفطية تعود بالنفع على نحو ثلث سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة الذين يعيشون في فقر، كما يشككون في قدرته على الحكم بعد إصابته بجلطة دماغية في 2018.

ومن المقرر أن يبدأ فرز الأصوات بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الخامسة مساء بتوقيت جرينتش.

ولم يتضح بعد متى سيتم إعلان النتائج الأولية.