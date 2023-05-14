بدء التصويت في انتخابات رئاسية وبرلمانية حاسمة بتركيا

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في جميع أنحاء تركيا، حيث أدلى الناخبون الأتراك صباح اليوم الأحد بأصواتهم في واحدة من أكثر الانتخابات أهمية في تاريخ تركيا الحديث الممتد على مدار 100 عام، والتي ستحدد ما إذا كان الرئيس رجب طيب أردوغان سيستمر في منصبه الذي بدأه قبل عقدين.

وستقرر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ليس فقط من سيقود تركيا- العضو في حلف شمال الأطلسي التي يصل عدد سكانها إلى 85 مليون نسمة- وإنما أيضا ستحدد كيفية حكمها والاتجاه الذي سيمضي إليه الاقتصاد وسط أزمة محتدمة لغلاء المعيشة، فضلا عن شكل سياستها الخارجية التي تمر عبر منعطفات غير متوقعة.

وتظهر استطلاعات الرأي تقدما بفارق ضئيل لكمال كليتشدار أوغلو المنافس الرئيسي لأردوغان. ويقود كليتشدار أوغلو تحالفا من ستة أحزاب معارضة. وإذا ما لم يتمكن أي منهما في الحصول على تأييد أكثر من 50% من الأصوات من الجولة الأولى فإن جولة إعادة ستجري في 28 مايو.

وتجرى الانتخابات بعد ثلاثة أشهر من زلازل مدمرة ضربت جنوب شرق البلاد وأودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص. وقد عبر كثيرون في الأقاليم المتضررة عن غضبهم من البطء الذي اتسم به تعامل الحكومة مع الكارثة في بدايتها، إلا أنه لا يوجد دليل يذكر على أن الكارثة أثرت على اتجاهات تصويت الناخبين.

كما يختار الناخبون أعضاء البرلمان الجديد، ومن المرجح أن يكون السباق متقاربا بين تحالف الشعب الذي يتألف من حزب العدالة والتنمية المحافظ ذي التوجهات الإسلامية بزعامة أردوغان وحزب الحركة القومية القومي وغيرهما، وبين تحالف الأمة بقيادة كليتشدار أوغلو المؤلف من ستة أحزاب معارضة من بينها حزبه الشعب الجمهوري العلماني الذي أسسه مؤسس تركيا مصطفى كمال أتاتورك.