بدء التصويت في انتخابات النادي المصري

أمانى العزازى غلبت فئة مستخلصى الجمارك ورجال الأعمال والتجار، على قائمة ترشيحات مجلس إدارة النادى المصرى، التى تشهدها بورسعيد -اليوم الجمعة، حتى السابعة مساءً. وأكد الدكتور على أبو سمرة، وكيل وزارة الشباب ببورسعيد، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن اللجنة القضائية المشرفة على الع

أمانى العزازى

غلبت فئة مستخلصى الجمارك ورجال الأعمال والتجار، على قائمة ترشيحات مجلس إدارة النادى المصرى، التى تشهدها بورسعيد -اليوم الجمعة، حتى السابعة مساءً.



وأكد الدكتور على أبو سمرة، وكيل وزارة الشباب ببورسعيد، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية أعدت محاضر فتح باب التصويت في لجان الانتخابات، وتشمل 15 لجنة، منها 11 للرجال، و4 للسيدات.

ورصدت “المال” فى الدقائق الأولى من فتح باب التصويت إقبالاً كبيراً من أعضاء الجمعية العمومية للإدلاء بأصواتهم، وسط تواجد جميع المرشحين ومندوبيهم، في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة المحيطة بالاستاد تواجداً أمنياً كثيفاً لتيسير عملية وصول الناخبين إلى الاستاد.

وقال عبد الفتاح حافظ، وكيل المديرية للشباب، إن الانتخابات تتسم بالسخونة الشديدة، وإقبال منقطع النظير، لافتًا إلى أن المديرية أنهت كافة الإجراءات الإدارية لضمان دقة وحيادية الانتخابات بإشراف قضائى، لافتاً إلى أن عدد من لهم حق التصويت من أعضاء الجمعية العمومية يبلغ 6987 ناخبًا من الرجال والسيدات، وتشمل قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة سيدة واحدة من إجمالى 40 مرشحًا.