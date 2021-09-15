بورصة وشركات

بدء التصويت فى انتخابات «مصر المقاصة» بالنظام الإلكتروني

وتعقد مصر المقاصة انتخاب مجلس إدارتها الجديد فى دورته لعام ٢٠٢١ _ ٢٠٢٤ وسط حضور كثيف ونسبة حضور بلغت 83.33%
مصطفى طلعت 12:53 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21 12:53 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

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بدأت منذ قليل عملية تصويت المساهمين فى انتخابات شركة “مصر المقاصة” للإيداع والقيد المركزى وذلك عبر النظام الإلكتروني.

وتعقد مصر المقاصة انتخاب مجلس إدارتها الجديد فى دورته لعام ٢٠٢١ _ ٢٠٢٤ وسط حضور كثيف ونسبة حضور بلغت 83.33%.

تجدر الإشارة إلى “مصر المقاصة” كانت قد دعت لاجتماع الجمعية، يوم 15 سبتمبر 2021، لاختيار مجلس الإدارة الجديد للفترة 2021 وحتى 2024، وذلك من بين أكثر من ٣٠ مرشحًا.

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وأعلنت شركة مصر للمقاصة عن ورود كتاب إليها من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 6186 بتاريخ الأمس باعتذار 2 عن عدم خوض انتخابات مجلس إدارة الشركة المقرر إجراؤها اليوم.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إن أحمد عبد الحليم رشدى العروسى المرشح عن شركات الوساطة فى الأوراق المالية وشاهيناز نبيل أمين فودة المرشحة من ذوى الخبرة ممن لا يحق لهم تولى منصب العضو المنتدب قد اعتذروا عن خوض انتخابات مجلس الإدارة للدورة من 2021/ 2024.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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