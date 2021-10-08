بدء التصويت فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء

بدأت منذ قليل اللجان الانتخابية على مستوى جمهورية مصر العربية فى استقبال الاطباء للتصويت فى انتخابات التجديد النصفى للنقابة.

يأتى ذلك بالتزامن مع انعقاد غرفة المتابعة للجنة العليا والمشرفة على انتخابات التجديد النصفى لمتابعة سير العملية الانتخابية كما دعت النقابة اعضائها الى المشاركة فى الانتخابات.

تجرى الانتخابات على نصف مجالس النقابات الفرعية في 27 محافظة علي مستوي الجمهورية .

واكدت اللجنة العامة للإشراف على الإنتخابات، ان التصويت في اللجان الانتخابية سواء بالنقابة العامة او النقابات الفرعية سيبدأ من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً ، واذا تبين وجود ناخبين بداخل مقر الاقتراع لم يقوموا بالإدلاء بأصواتهم فإنه يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم دون غيرهم.

واوضحت النقابة انه لكي يتمكن الطبيب من ممارسة حقه الانتخابى يجب أن يكون مسجلاً بنقابته الفرعية التابع لها جهة عمله التى يباشر العمل بها فعليا، سواء كان منتدبا أو أساسيا ، بالاضافه الي سداد إشتراك النقابة حتي عام 2020 ، ويمكن للطبيب سداد اشتراك النقابة من خلال الدفع عن طريق فوري او عن طريق تطبيق نقابة اطباء مصر كما يمكنه الدفع في المقرات الانتخابية اليوم.

يذكر ان انتخابات التجديد النصفي تجري كل عامين المرة الاولي تشمل نصف اعضاء مجالس النقابات فقط ، والمرة الثانيه تشمل النصف الاخر بالاضافه الي مقاعد النقباء علي مستوي الجمهورية.