بدء التصويت بانتخابات مجلس إدارة أول اتحاد مصري للأوراق المالية

بدأت منذ قليل عملية التصويت بانتخابات مجلس إدارة أول اتحاد مصري للأوراق المالية، والتي تتم على 3 فئات متنوعة.

وتشتد المنافسة بين مرشحي فئة شركات السمسرة ضمن انتخابات مجلس الاتحاد المصري للأوراق المالية عن دورته نظرًا لضمها أكبر عدد، مقارنة بالفئات الأخرى.

وتضم قائمة المرشحين من شركات السمسرة كلًّا من جيهان يعقوب ممثلة عن “إيجي ترند للتداول”، و أحمد إبراهيم عن “فيصل للتداول”، وأسامة صلاح الدين عن “نعيم للوساطة”، ورانيه الجندي عن “أكيومن للتداول”، وعوني علي عن “وديان للسمسرة”، بالإضافة إلى معتز عشماوي عن “عربية أونلاين للوساطة”.

وتعد فئة القوابض هي الثانية التي سيتم على مرشحيها انتخابات، والأخيرة هي فئة المستقلين من ذوي الخبرة.