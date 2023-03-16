بدء التشغيل الفعلي لوحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى الحمام المركزي

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح انه تم اليوم الخميس بدء التشغيل الفعلى لوحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد بمستشفي الحمام المركزي

يأتي ذلك استمرارا لجهود محافظة مطروح بالتعاون مع وزارة الصحة في الارتقاء بمنظومة الصحة مع توفير المزيد من الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي مطروح.

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه سيتم استقبال المرضى يوم الخميس من كل أسبوع بمستشفى الحمام المركزي للكشف بعيادة الجهاز الهضمي والكبد على أن يتم عمل المنظار حال احتياج المريض لذلك يوم الأحد من كل أسبوع بإشراف الدكتور ماهر غرابة استشاري جراحة المناظير.

وأضاف سالم أنه يتم العمل أيضا بوحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى مطروح العام يوم الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع .

وأشار وكيل وزارة الصحة بمطروح إلى أنه تم تدريب فريق العمل بالوحدة على استخدام وتطهير المناظير بالطرق العلمية الصحيحة.