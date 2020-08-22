بدء التشغيل التجريبي لمشروع جراند أوتيل ببورسعيد 10 سبتمبر

المحافظ يلتقي بمستثمري مشروع تاور با ي

أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، أن المحافظة ستكون على موعد في العاشر من سبتمبر القادم مع بدء التشغيل التجريبي لأحدث الفنادق السياحية التي أقيمت بالمحافظة بشارع عاطف السادات من فئة الأربع نجوم.

وذلك بمناسبة الاستعداد لانطلاق بطولة الشركات واستقبال أول النزلاء بالفندق من المشاركين بالبطولة ، جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لرئيس مجلس إدارة ومالك الفندق جراند أوتيل المزمع افتتاحه قريبا.

وأكد المحافظ أن افتتاح الفندق الجديد ياتي ضمن منظومة التنمية السياحية الكبيرة التي تشهدها المحافظة في الوقت الحاضر وأنه تم الاتفاق على أن يكون جميع العاملين بالفندق من خريجي المدرسة الثانوية الفندقية ببورسعيد، وكذلك سيتم تدريب طلاب المدرسة في الفترة القادمة بشكل منتظم على الأعمال المختلفة داخل الفندق مما يؤكد نجاح سياسة المحافظة في السنوات الأخيرة بربط التعليم الفني بمختلف فروعه بسوق العمل.

وقال المحافظ إن فرص العمل متاحة في المجال الصناعي والسياحي واللوجستي بشكل كبير لطلاب التعليم الفني في الفترة القادمة سواء للمشروعات الصناعية القائمة داخل بورسعيد أو المشروعات العملاقة المنتظر افتتاحها قريبا بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية واللوجستية ومشروعات التنمية السياحية العالمية بمنطقة شاطي غرب وجنوب المحافظة.

المحافظ يطالب برفع نسبة التنفيذ بمشروع تاور باي السياحي

وفى سياق متصل، وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بزيادة معدلات العمل في المشروع السياحي تاور باي الجاري إنشاؤه علي شاطي غرب بورسعيد.

وأشار المحافظ خلال استقباله المسئولين عن المشروع أن منطقة غرب بورسعيد تشهد حركة تنمية شاملة في التنمية السياحية والغاز الطبيعي، وهناك مشروع متكامل لتطوير منطقة غرب بأكملها لتكون منطقة تنموية شاملة من الناحية العمرانية والسياحية ويجب ان يواكب العمل القائم في المشروع السياحي هذه الخطة المنتظرة ليتم الانتهاء منه في اسرع وقت ممكن . لمواكبة المخطط العام والذي بدات مشروعاته تظهر علي الأرض بافتتاح بورتو سعيد التى تعد واحدة من اكبر المنتجعات السياحية التى تم تشييدها مؤخرا.