بدء التشغيل التجريبي لمحطة معالجة الصرف جنوب بورسعيد

أمانى العزازي شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إطلاق التشغيل التجريبي لمحطة c9 لمعالجة مياه الصرف الصحي بجنوب بورسعيد، والتي تعمل بطاقة استيعابية ٢٠ ألف م٣ /يوم في المرحلة الأولى.وتستقبل المحطة تصريفات مياه الصرف الصحي القادمة من محطة رافع s10 القابوطي، وتعمل على إنهاء مشكلات الصرف



أمانى العزازي

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إطلاق التشغيل التجريبي لمحطة c9 لمعالجة مياه الصرف الصحي بجنوب بورسعيد، والتي تعمل بطاقة استيعابية ٢٠ ألف م٣ /يوم في المرحلة الأولى.

وتستقبل المحطة تصريفات مياه الصرف الصحي القادمة من محطة رافع s10 القابوطي، وتعمل على إنهاء مشكلات الصرف التي تعرضت لها المنطقة في السنوات الماضية، كما تعمل المحطة الجديدة بتكنولوجيا متقدمة لمعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها في زراعة الأشجار “الاستزراع النباتي”.

ومن المقرر أن تكون هناك مرحلة ثانية لزيادة طاقة المحطة إلي ٤٠ ألف م٣/يوم لاستيعاب إجمالي مياه الصرف بجنوب وضواحي بورسعيد.