بدء التشغيل التجريبي لمحطة رفع الصرف s10 ببورسعيد

أمانى العزازي أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد توجيهاته ببدء أعمال التشغيل التجريبي لمحطة رفع الصرف الصحي s10 الخاصة بمياه الصرف الصحي والقائمة بمنطقة القابوطي بعد أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة للمحطة والتي قامت بتنفيذها الهيئة القومية لمياه الشرب بالتعاون مع الشركة القابضة للصرف

أمانى العزازي

أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد توجيهاته ببدء أعمال التشغيل التجريبي لمحطة رفع الصرف الصحي s10 الخاصة بمياه الصرف الصحي والقائمة بمنطقة القابوطي بعد أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة للمحطة والتي قامت بتنفيذها الهيئة القومية لمياه الشرب بالتعاون مع الشركة القابضة للصرف الصحي والمقاولون العرب وذلك تمهيدا لإنهاء مشاكل الصرف الصحي بمنطقة الضواحي والقابوطي وعدد من المناطق الأخرى.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مع اللواء أحمد عزب رئيس الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي بحضور المهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة ومسئولي الشركة القابضة والهيئة القومية لمياه الشرب

كما تقرر خلال اللقاء ان تستمر عمليات التشغيل التجريبي للمحطة حتى نهاية شهر رمضان للتأكد من عمل المحطة بكفاءة كاملة تمهيدا لاستلامها.