بدء التشغيل التجريبي لكوبري مصطفى كامل بالإسكندرية.. الجمعة

مها يونس تفقَّد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم، مشروع كوبري مصطفى كامل قبل بدء تشغيله بشكل تجريبي يوم الجمعة المقبل، والذي يشتمل على 4 حارات لكل اتجاه؛ تخفيفًا على المواطن السكندري أعباء الزحام المروري، وخاصة قبل بدء موسم الصيف، ولتقليل الأثر السلبي لأي إنشاءات سياحية في منطقة ما

مها يونس



تفقَّد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم، مشروع كوبري مصطفى كامل قبل بدء تشغيله بشكل تجريبي يوم الجمعة المقبل، والذي يشتمل على 4 حارات لكل اتجاه؛ تخفيفًا على المواطن السكندري أعباء الزحام المروري، وخاصة قبل بدء موسم الصيف، ولتقليل الأثر السلبي لأي إنشاءات سياحية في منطقة ما بين سيدي جابر وشارع المعسكر الروماني.

وخلال التفقّد التقى المحافظ باللواء أركان حرب نبيل محمود سلامة، مدير قطاع نوادي القوات المسلحة؛ للاطمئنان على إنهاء العمل بالمرحلة الأولى من المشروع، مؤكدًا ضرورة البدء في المرحلة الثانية من مشروع كوبري مصطفى كامل، والانتهاء منها فى أسرع وقت ممكن، مشيدًا بالالتزام بتاريخ تسليم المرحلة الأولى من الكوبري؛ للتسهيل على المواطنين ورفع العبء الواقع على كاهلهم، خاصة قبل حلول موسم الصيف.