بدء التسجيل في مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى غدا ببورسعيد



تبدأ الاثنين في بورسعيد، فعاليات التسجيل فى مبادرة تحويل السيارات والمركبات التى مر عليها 20 عاما للعمل بالغاز الطبيعى.

وتهدف المبادرة لتسجيل بيانات المواطنين الذين يمتلكون سيارات مر عليها أكثر من ٢٠ عاما ليتم احلالها بسيارة حديثة تعمل بالغاز الطبيعى ، وذلك فى إطار خطة الدولة لإحلال وتجديد السيارات المتقادمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعى

ويتم ذلك من خلال تسجيل المواطن طلب إحلال سيارة يشمل بيانات المواطن والسيارة “لمن يملك سيارة مر عليها ٢٠ عاما ملاكى أو تاكسى أو ميكروباص ” على موقع المبادرة بداية من الاثنين ١٥ مارس.

وكانت محافظة بورسعيد قامت بالبدء فى أعمال إنشاء مقر «تخريد السيارات» التى مر عليها أكثر من ٢٠ عاما وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ببدء أعمال تخريد السيارات التى مر عليها ٢٠ عاما بجميع محافظات الجمهورية .

وتابع المحافظ معدلات تنفيذ الأعمال ، مشددا على سرعة الانتهاء من إنشاء مقر تخريد السيارات للبدء فى استلام السيارات المتقادمة التى مر عليها أكثر من ٢٠ عاما بجراج حى المناخ ، وأكد اللواء عادل الغضبان أن محافظة بورسعيد تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى فى تطبيق منظومة «تخريد السيارات» ، وذلك فى إطار الأعمال التنموية التى تشهدها محافظة بورسعيد وللحفاظ على المستوى الحضارى المحافظة.

وأوضح المحافظ أن أعمال إنشاء مقر تخريد السيارات ، يأتى بالتوازى مع أعمال إنشاء وتطوير ١٧ محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعى ، فى إطار خطة الدولة لإحلال وتجديد السيارات وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من البنزين ، يأتى ذلك تماشيا مع خطة التنمية التى تشهدها بورسعيد فى مختلف المجالات للارتقاء بسبل الحياة وتطويرها