بدء التسجيل في برنامج إمداد السفن بالطاقة الكهربائية من أرصفة الموانئ البحرية

يستعد معهد تدريب الموانئ “التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري” لتنفيذ برنامج تدريبي بعنوان “إمداد السفن بالطاقة الكهربائية من أرصفة الموانئ البحرية” والمعروف بـ (Onshore Power Supply (OPS”، وذلك في إطار التوجه العالمي للحد من انبعاثات الكربون للسفينة وبيئة الموانئ.

وأشار مصدر مسئول بمعهد تدريب الموانئ إلى أن تنفيذ البرنامج يأتي في الوقت الذي يعد إمداد الطاقة الكهربائية من الميناء للسفينة (OPS) هي إحدى الاستراتيجيات التي أوصت بها العديد من المنظمات الدولية لتقليل الآثار البيئية للسفن في الموانئ البحرية.

وأضاف أن هذه الآلية تمكن السفن من إيقاف تشغيل محركاتها أثناء الرسو وتوصيلها بمصدر طاقة كهربائية من الميناء، ويتم تداول حمولة السفينة بمصدر طاقة من رصيف الميناء دون انقطاع الخدمات على متن السفينة، وهو ما يعمل على التخلص من الانبعاثات لحماية البيئة المحلية، كما تعمل على تقليل الضوضاء والتكلفة وتحسين بيئة عمل البحارة على متن السفينة.

وأكد أن تنفيذ البرنامج يأتي بالتعاون مع شركة جنرال إلكتريك وشركة سيمنز، بهدف تزويد المشاركين بمهارات تركيب المعدات التقنية والجوانب التنظيمية التي تهدف إلى موائمة الخصائص الكهربائية للميناء مع خصائص السفينة.

كما يأتي البرنامج بهدف تطوير ورفع كفاءة العاملين بالإدارات العليا والوسطى بالموانئ ومحطات الحاويات والهيئات والشركات العاملة في مجال الموانئ والنقل البحري من أجل اكتسابهم المعرفة لمعايير ومتطلبات تصميم نظام (OPS) ، ونظام التغذية الكهربائية للسفينة من الميناء بالجهد المنخفض والجهد العالي، والجوانب الفنية الرئيسية للسفن والموانئ قبل تركيب وتشغيل إمدادات الطاقة الكهربائية من الميناء، بمحاضرين متخصصين من كبار مسئولي شركتي جنرال إلكتريك وسيمنز، على أن تكون مدة الدراسة خمسة أيام.

يذكر أن هيئة ميناء دمياط دشنت في 2019 أول وحدة متنقلة لإمداد السفن العملاقة المتراكية على أرصفة الميناء بالطاقة الكهربائية بقدرة تصل إلى 500 كيلو فولت أمبير، ولأول مرة فى الموانئ المصرية والأفريقية وموانئ شرق المتوسط وذلك ضمن مشروع ( OPS – Onshore Power Supply ) والمطبق فعلياً بالميناء منذ 2017.

وكان قد صرح الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وقتها أن دخول تلك الوحدة المتنقلة الخدمة يعزز من مكانة ميناء دمياط كميناء أخضر حيث ستقوم بإمداد السفن العملاقة من الأجيال الحديثة بالطاقة الكهربائية والتى تصل إحتيجاتها إلى 500 كيلو فولت أمبير بجهد 380 / 50 هرتز أو 440 / 60 هرتز جانباً إلى جانب مع المصادر الأرضية الثابتة بالأرصفة والتى تخدم السفن بطاقات أقل ضمن هذا المشروع والذى يستهدف تقليل إنبعاثات ثانى أكسيد الكربون وتقليل الضوضاء لحماية البيئة البحرية.

ويضاف إلى ما سبق خفض تكلفة صيانة واستهلاك السفن من الديزل، حيث يتم إيقاف تشغيل السفن المتراكية بالميناء لجميع ماكيناتها ومولداتها ثم يتم توصيل التيار الكهربائى إليها من البر بمعرفة هيئة الميناء للحصول على متطلباتها الأساسية من الإنارة وخلافه ويأتى ذلك تنفيذاً للملحق السادس من إتفاقية منع التلوث البحرى ( ماربول ) وتتم إدارة وتشغيل وصيانة تلك المنظومة بواسطة مهندسى وفنيى هيئة الميناء.

من ناحية أخرى افتتح أمس الدكتور علاء مرسي عميد معهد تدريب الموانئ ومديري التدريب بالهيئات والشركات المصرية العاملة في المجال البحري إجتماع مديري عموم التدريب بهيئات الموانئ المصرية والشركات العاملة في صناعة الموانئ في دورته السابعة والخمسين.

كما تم عقد لقاءات لمناقشة متطلبات واحتياجات الهيئات والشركات فيما يخص تأهيل وتدريب الكوادر البشرية العاملة بتلك الهيئات والشركات في ضوء البرامج التدريبية التي يقدمها معهد تدريب الموانئ .

وقد خرجت التوصيات تؤكد على أهمية التدريب للعاملين بالمجال البحري وخاصة الجانب العملي المتضمن بالبرامج التدريبية حتى يتم من خلالها ثقل مهارات المتدرب بالإضافة لدور ورش العمل في تناول الموضوعات الآنية مما يساعد في مواكبه الأحداث والتغيرات في مجال الموانئ والنقل البحري.

وعلى هامش الاجتماع كرم الأستاذ الدكتور عميد المعهد عدد من مديري إدارة التدريب بالشركات والهيئات الذين بلغوا سن المعاش على ما قدموه من جهد خلال فترة عملهم.

جدير بالذكر أن معهد تدريب الموانئ التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يساهم وبشكل فعال في تدريب الكوادر البشرية على المستويين المحلي والإقليمي وذلك من خلال برامج تدريبية وتأهيلية متميزة ومطابقة لمتطلبات منظمة العمل الدولية.