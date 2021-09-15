بدء التسجيل بعمومية مصر المقاصة لانتخابات مجلس إدارتها الجديد وسط حضور كبير

بدأ التسجيل بعمومية شركة “مصر المقاصة” بغرض انتخاب مجلس إدارتها الجديد في دورته لعام ٢٠٢١ _ ٢٠٢٤ وسط حشود كبيرة.

تجدر الإشارة إلي “مصر المقاصة” كانت قد دعت لاجتماع الجمعية، يوم 15 سبتمبر 2021، لاختيار مجلس الإدارة الجديد للفترة 2021 وحتى 2024، وذلك من بين أكثر من ٣٠ مرشحًا.

وأعلنت شركة مصر للمقاصة عن ورود كتاب إليها من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 6186 بتاريخ الأمس باعتذار 2 عن عدم خوض انتخابات مجلس إدارة الشركة المقرر إجراؤها اليوم.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إن أحمد عبد الحليم رشدي العروسي المرشح عن شركات الوساطة في الأوراق المالية وشاهيناز نبيل أمين فودة المرشحة من ذوي الخبرة ممن لا يحق لهم تولي منصب العضو المنتدب قد اعتذروا عن خوض انتخابات مجلس الإدارة للدورة من 2021/ 2024.