بدء التداول على التوفيق للتأجير التمويلى.. الخميس

مصادر: تخصيص 24% من الأسهم لصالح صناديق استثمارية وأفراد محليينشريف عمرتخطط إدارة البورصة المصرية، لبدء التداول على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلى، بجلسة الخميس المقبل، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، سحر نصر، إلى جانب مسئولين بشركتى الملتقى العربى للاستثمارات، وفاروس المالية القابضة



مصادر: تخصيص 24% من الأسهم لصالح صناديق استثمارية وأفراد محليين



شريف عمر

تخطط إدارة البورصة المصرية، لبدء التداول على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلى، بجلسة الخميس المقبل، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، سحر نصر، إلى جانب مسئولين بشركتى الملتقى العربى للاستثمارات، وفاروس المالية القابضة.

ونشرت البورصة اليوم أن تغطية الطرح العام لأسهم التوفيق للتأجير التمويلى وصلت إلى 134.459 مليون سهم، بنسبة تغطية 28 مرة، فيما تم الإعلان نهاية الأسبوع الماضى عن تغطية الطرح الخاص بنحو 40 مرة، بقيمة طلبات شراء وصلت إلى 3.8 مليار جنيه، على 14.4 مليون سهم.

وقالت مصادر مقربة من الطرح، إن كل طلبات الشراء فى الطرحين العام والخاص لجهات وأفراد مصريين، لافتة إلى أن طلبات شراء الطرح الخاص جاءت من مؤسسات مالية وصناديق، بجانب أفراد من ذوى الملاءة المالية المرتفعة، ممن يملكون استثمارات سابقة فى البورصة.

وأشارت إلى أن فاروس ركزت على ترويج أسهم التوفيق للتأجير فى السوق المحلية، فى ظل تزايد الاهتمام المحلى بالأذرع العاملة فى نشاط التأجير التمويلى، وزيادة حجم المحافظ، وهو ما نجحت فيه التوفيق خلال العام الحالى.

وكانت الأخيرة قد حددت السعر النهائى لطرح 24% من الأسهم، تمثل 4.8 مليون سهم، بقيمة 6.60 جنيه للسهم الواحد، مع تحديد نسبة الأسهم المطروحة من مساهمات شركة الملتقى العربى للاستثمارات، وبنك البركة.

وأشارت المصادر إلى أن ارتفاع نسب تغطية الطروحات الأخيرة فى البورصة، يدلل على زيادة اهتمام المستثمرين بالبورصة، بجانب ارتفاع تنافسية الأوراق المالية المطروحة، بما يعزز من فرص نجاح برنامج الطروحات الحكومية المنتظر.

يشار إلى أن طارق فهمى، العضو المنتدب للتوفيق للتأجير التمويلى قد صرح سابقاً، بأن الشركة تستهدف صافى أرباح بقيمة 60 مليون جنيه فى العام الحالى، فيما قال حسام قاسم، نائب رئيس القطاع المالى، إنها تستهدف تسجيل تعاقدات بقيمة 1.250 مليار جنيه العام المقبل، ليصل بذلك حجم محفظتها المالية إلى 3.5 مليار جنيه، مقارنة مع نحو 2.3 مليار حاليا، كما تدرس إضافة نشاط التخصيم، وتمويل المشروعات الصغيرة.

وتحتل التوفيق للتأجير التمويلي المرتبة الثانية بين 32 شركة تعمل في نفس المجال بالسوق المصرية، وفقاً لتقربر الهيئة العامة للرقابة المالية، وسجلت نموًّا في أرباحها بنسبة 55% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضى، وأغلقت مؤخراً 3 صفقات لتدبير قروض مشتركة بقيمة 850 مليون جنيه من البنوك المحلية، لصالح عدد من الشركات المحلية.

وتولت شركة فاروس المالية، مهام الترويج وتغطية اكتتاب التوفيق للتأجير التمويلى، كما تولت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، مهام السمسرة، بينما قام مكتب عادل حمودة، بالمهام القانونية للطرح، ولعبت شركة ماذرز للاستشارات، دور المستشار المالى المستقل.

وتأسست التوفيق عام 2005، ويبلغ رأس مالها المصرح به 400 مليون جنيه، والمصدر والمدفوع 200 مليون جنيه، موزعة قبل الطرح بنحو 89.9% لصالح شركة الملتقى العربي للاستثمارات، و10% لبنك البركة مصر، و0.0005 % لبيت التوفيق للتنمية القابضة.