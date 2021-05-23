بدء التداول على أسهم IDH بعد إتمام عملية القيد المزدوج في البورصة المصرية

أوضحت الدكتورة هند الشربيني الرئيس التنفيذي لشركة IDH، أن الشركة حققت أحد أهدافها الاستراتيجية خلال المرحلة الراهنة بإتاحة فرصة فريدة لقاعدة أوسع من المستثمرين للتعامل على أسهم شركة IDH.

أعلنت شركة التشخيص المتكاملة القابضة (المدرجة في بورصة لندن تحت كود: IDHC)، وهي شركة رائدة ومتخصصة في مجال الرعاية الصحية وتمتد أعمالها عبر أسواق مصر والأردن والسودان ونيجيريا، عن بدء تداول أسهم الشركة العادية المقومة بالجنيه المصري بالبورصة المصرية يوم الخميس 20 مايو 2021 وذلك بعد تنفيذ عملية القيد المزدوج تحت كود IDHC.CA ، وكود الترقيم الدولي ISIN: EGS99021C015، على أن يكون هذا القيد مكملًا لتداول أسهم الشركة حاليًا ببورصة لندن.

تم بدء التداول بعدما حصلت الشركة على كافة الموافقات التنظيمية لتنفيذ عملية القيد المزدوج في البورصة المصرية دون إصدار أي أسهم جديدة حاليًا، علمًا بأن هذه العملية تعد أول قيد فني من نوعه في البورصة المصرية. كما قامت الشركة بتلبية الاشتراطات التنظيمية للبورصة المصرية المتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والتي تتضمن طرح 5% من أسهمها للتداول الحر (ما يعادل 30,000,000 سهم).

كما تؤمن الشركة بـأن هذا القيد سيمثل فرصة فريدة من نوعها للمستثمرين المقيمين في مصر، الذي يتعذر لهم تداول أسهم الشركات المدرجة في بورصة لندن، للتداول على أسهم الشركة والاستفادة من توظيف مقومات الاستثمار التنافسية التي تنفرد بها الشركة وتعكس آفاق النمو الخاصة بقطاع الرعاية الصحية في مصر. علاوة على ذلك، يعد هذا القيد مكملًا لتداول أسهم الشركة حاليًا ببورصة لندن بالدولار الأمريكي. كما سيثمر القيد المزدوج لأسهم الشركة العادية المقومة بالجنيه المصري عن تعزيز مكانة الشركة في السوق، حيث تتميز الشركة بكونها الشركة المصرية الوحيدة المدرجة في بورصتي لندن والبورصة المصرية.

وتعليقًا على بدء تداول الأسهم في البورصة المصرية، أوضحت الدكتورة هند الشربيني الرئيس التنفيذي لشركة IDH، أن الشركة حققت أحد أهدافها الاستراتيجية خلال المرحلة الراهنة بإتاحة فرصة فريدة لقاعدة أوسع من المستثمرين للتعامل على أسهم شركة IDH.

ولفتت أن بدء التداول على أسهم في البورصة المصرية وقبولها بصورة متبادلة بين بورصة لندن والبورصة المصرية سوف يثمر زيادة المشاركة من المستثمرين الأفراد في مصر والمنطقة وكذلك المؤسسات الاستثمارية المتخصصة في الأسواق الناشئة والتي تتخذ من البورصة المصرية بوابة لدخول تلك الأسواق الجذابة.

وأشارت أن الشركة تأتي في طليعة قطاع التشخيص والتحاليل الطبية في مصر والمنطقة، وبالتالي تقدم فرصة فريدة من نوعها لتعظيم المردود الاستثماري بقطاع الرعاية الصحية، مستفيدة من قوة هيكلها التنظيمي ونموذج أعمالها المتكامل وكذلك استراتيجية النمو الواضحة التي تتبناها.

وأعربت الهيئة العامة للرقابة المالية عن سرورها بقرار شركة التشخيص المتكاملة القابضة IDH بقيد أسهمها في البورصة المصرية وأن هدفنا النهائي يتمثل في تنمية وتنويع الفرص الجذابة لمجتمع الاستثمار وتمكين المستثمرين من التعامل في أهم القطاعات الاقتصادية وأكثرها حيوية في السوق المصري. ومن جهة أخرى فإن هذه العملية تجعل من IDH أول شركة رعاية صحية في مصر تنفذ القيد المزدوج في بورصة لندن والبورصة المصرية، وتقدم مثالاً يحتذى به لغيرها من الشركات الراغبة في طرح أسهمها وفي ذات الوقت تنمية وتنويع قاعدة المستثمرين على الساحة العالمية.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، عن سروره ببدء التداول على أسهم شركة التشخيص المتكاملة القابضة، صاحبة ثاني طرح بالبورصة خلال هذا العام، وأول من قام بتنفيذ عملية قيد مزدوج في تاريخ البورصة المصرية. ولفت أن الشركة تحظى برأسمال سوقي يتجاوز 650 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 10 مليار جنيه)، مما يضيف جاذبية كبيرة للسوق المصرية باعتبارها البوابة الأولى لدخول أسواق رأس المال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما ستشهد البورصة المصرية عدة طروحات متوقعة خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث يمثل عام 2021 عامًا مميزًا بالنسبة للبورصة المصرية بشكل خاص وقطاع الأعمال في مصر بشكل عام.

جدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس ورينيسانس كابيتال قامتا بدور مستشار الشركة في عملية القيد المزدوج، بينما قام بدور المستشار القانوني مكتب كليفورد تشانس (فيما يتعلق بالقانونين البريطاني والأمريكي) ومكتب وايت أند كايس (فيما يتعلق بالقانون المصري) ومكتب أوجيير (فيما يتعلق بقانون جيرسي).

ومن جانبه، أعرب عمرو هلال الرئيس التنفيذي لشركة رينيسانس كابيتال، عن اعتزازه بتقديم الخدمات الاستشارية لشركة التشخيص المتكاملة القابضة في عملية القيد المزدوج والذي يمثل إنجازًا رئيسيًا، حيث تتميز الشركة بكونها الشركة المصرية الوحيدة المدرجة في بورصتي لندن والبورصة المصرية.

وأضاف هلال أن انضمام الشركة لنخبة شركات الرعاية الصحية المدرجة في البورصة المصرية يمثل إضافة كبيرة للسوق، كما يثمر عن تنمية الساحة الاستثمارية لمستثمري الأسواق الناشئة الذين يتخذون من البورصة المصرية بوابة لتنمية استثماراتهم. بالإضافة إلى ذلك، تساهم هذا الخطوة في تعزيز مشاركة المؤسسات المحلية والمستثمرين الأفراد وغيرهم في المنطقة الذين يطلعون إلى تحقيق الاستفادة من فرص النمو الواعدة التي تحظى بها الشركة.

وأضاف مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات في المجموعة المالية هيرميس، أن القيد المزدوج لأسهم شركة التشخيص المتكاملة سيساعد في تحسين مستويات السيولة وزيادة حجم التداول على أسهم الشركة، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة وواجهة الشركة في السوق المصري حيث تحقق الشركة غالبية إيراداتها وأرباحها.

وأعرب جاد عن سروره بتقديم الاستشارات والمشاركة في تنفيذ أول صفقة فريدة من نوعها في البورصة المصرية لقيد أسهم شركة بدون طرح أو بيع أي أسهم جديدة، وأن هذه الخطوة ستثمر عن عن اكتمال خطة الشركة بالقيد المزدوج في السوقين، بعد النجاح في تنظيم حملات ترويجية حازت على اهتمام المستثمرين المحليين الذين يتطلعون إلى تحقيق أقصى استفادة من سجل الشركة الحافل بالإنجازات.

كما أشار أن القيد المزدوج يمنح للشركة فوائد عديدة من إمكانية التداول على أسهمها بين البورصتين بشكل متكافئ كليًا.

ويتميز القيد المزدوج بسهولة تداول وتحويل أسهم الشركة بصورة متبادلة بين البورصة المصرية وبورصة لندن من خلال وضع آلية تسمح بتحويل الأسهم. يمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة حول ألية تحويل الأسهم على الموقع الإلكتروني لشركة التشخيص المتكاملة القابضة.

نبذة عن شركة التشخيص المتكاملة القابضة (IDH)

شركة التشخيص المتكاملة القابضة هي شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعمل في مصر والأردن والسودان ونيجيريا.

وتضم العلامات التجارية الأساسية للمجموعة كل من معامل البرج والمختبر في مصر، بالإضافة إلى بيولاب في (الأردن)، والترالاب والمختبر في (السودان) وايكوسكان في (نيجيريا). تحظى الشركة بسجل طويل حافل وسابقة أعمال مشرفة فيما يتعلق بمعايير الجودة والسلامة، علاوة على شهادات الاعتماد المعترف بها دوليًا لمحفظة أعمالها التي تشمل ما يزيد عن 1400 نوع من التحاليل الطبية.

وتضم شبكة فروع الشركة 471 فرعًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2020، كما ستواصل الشركة التوسع في المعامل من خلال نموذج أعمال محوري يوفر منصات قابلة للتطوير.

بالإضافة إلى النمو الطبيعي للشركة، تشمل خطط التوسع خلال المرحلة القادمة تنفيذ عمليات استحواذ في أسواق جديدة بالشرق الأوسط وأفريقيا حيث يتناسب نموذج أعمال الشركة مع تحقيق أقصى استفادة من أنماط الاستهلاك والرعاية الصحية فضلًا عن الاستحواذ على حصة كبيرة من الأسواق التي تفتقر إلى الكيانات الضخمة في هذا المجال.

تعد شركة التشخيص المتكاملة القابضة شركة مسجلة وفقًا لقوانين جيرسي ومدرجة في بورصة لندن (كود السهم: IDHC) منذ عام 2015. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة موقع الشركة idhcorp.com.