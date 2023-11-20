بدء التداول على أسهم «فيتنس برايم» ببورصة النيل‎ اليوم

تشهد اليوم بالبورصة المصرية بدء التداول على أسهم شركة فيتنس برايم للأندية الصحية في بورصة النيل.

وقالت البورصة المصرية إنه سيتم بدء التداول اليوم دون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها، وأن يتم التداول اعتبارا من جلسة غدا الثلاثاء طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرج به الورقة المالية.

وأضافت أن سعر الفتح للسهم (السعر المرجعى) هو سعر تنفيذ الطرح العام البالغ 1.20 جنيه، وأنه سيتم إدراج أسهم الشركة ضمن القائمة (أ) للأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة متخصصة عليها اعتبارا من جلسة تداول اليوم.

وكانت البورصة المصرية، أعلنت تنفيذ الطرح العام لشركة فتنس برايم للأندية الصحية (بورصة النيل)، لعدد 26.5 مليون سهم بنسبة 20% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة بسعر 1.20 جنيه للسهم وبقيمة إجمالية 31.8 مليون جنيه.