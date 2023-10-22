بدء التداول على أسهم «ديجتايز» للاستثمار والتقنية ببورصة النيل..‎ اليوم

تشهد البورصة المصرية اليوم بدء التداول على أسهم شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية ببورصة النيل.

وتم تنفيذ الطرح لعدد 1.2 مليون سهم، تعادل نسبة 10% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة بسعر 4.26 جنيه للسهم وبقيمة إجمالية 5.1 مليون جنيه.

وقالت البورصة إنه سيكون سعر الفتح للسهم (السعر المرجعي) هو سعر تنفيذ الطرح العام البالغ 4.26 جنيه، ويتم بدء التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة تداول يوم الأحد المقبل الموافق 22 أكتوبر الجاري.

وسيتم التداول اليوم دون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بهم خلال تلك الجلسة فقط، وعلى أن يتم التداول على الورقة المالية اعتباراً من جلسة غدا الاثنين طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرج به الورقة المالية.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، اعتمدت نشرة الطرح الخاصة بشركة “ديجيتايز للاستثمار والتقنية” بغرض بيع 1.2 مليون سهم بنسبة 10% من أسهم الشركة عن طريق الطرح في السوق الثانوي، بسعر 4.26 جنيه للسهم.

وتتولى شركة أودن للاستثمارات المالية مدير الطرح، بينما تتولى أصول عربية للاستثمارات والاستشارات دور المستشار المالى المستقل.

وتعمل شركة «ديجيتايز للاستثمار» في مجال توريد وتركيب وتشغيل أجهزة شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيانات والصينانة ومد الكابلات، وتجارة واستيراد وتصدير أجهزة الاتصالات ونقل البيانات وحلول التيار الخفيف، وتأجير مخازن وسيارات للغار والأعمال الوجسنية الخاصة بالشحن والنقل والتخزين والتعهيد في مجال تكنولوجيا المعلومات.

منى عبدالباري_ سهيلة حامد