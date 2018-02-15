بدء التحقيق مع أبو الفتوح بتهمة التحريض ضد الدولة

نجوى عبد العزيز قرر المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، بدء التحقيق فى الاتهامات المنسوبة للقيادى الإخوانى عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، وآخرين من أعضاء الحزب بتهمة التحريض ضد الدولة المصرية.وصل عبدالمنعم أبو الفتوح إلى نيابة أمن الدو

نجوى عبد العزيز



قرر المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، بدء التحقيق فى الاتهامات المنسوبة للقيادى الإخوانى عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، وآخرين من أعضاء الحزب بتهمة التحريض ضد الدولة المصرية.

وصل عبدالمنعم أبو الفتوح إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في اتهامه بالتعاون مع كيانات إعلامية معادية للدولة.

كان محامون قد تقدموا ببلاغات ضد المقبوض عليهم لاتهامهم بالتحريض والتشكيك وإثارة البلبلة من خلال وسائل إعلام معادية للدولة المصرية.

وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا، قرارًا، بضبط أبو الفتوح أمس، وذلك لاتهامهم بالتحريض على الدولة المصرية وإهانة مؤسسات الجيش والشرطة.