بدء التحقيق في واقعة استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية

نجوى عبدالعزيزبدأت نيابتي أمن الدولة العليا، وسيدى جابر، التحقيق في واقعة استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية، خلال استقلال سيارته.وكلف النائب العام بسرعة مخاطبة جهاز الأمن الوطني لطلب تحرياته عن العمل الإرهابي الذي استهدف الموكب، وسرعة انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحادث واتخاذ اللازم لتفريغ

نجوى عبدالعزيز

بدأت نيابتي أمن الدولة العليا، وسيدى جابر، التحقيق في واقعة استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية، خلال استقلال سيارته.

وكلف النائب العام بسرعة مخاطبة جهاز الأمن الوطني لطلب تحرياته عن العمل الإرهابي الذي استهدف الموكب، وسرعة انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحادث واتخاذ اللازم لتفريغ الكاميرات المجاورة للموقع لتحديد هوية الإرهابيين.

وأمر النائب العام بسرعة استخراج تصاريح الدفن لجثث للمتوفين وانتقال فريق من النيابة العامة من الإسكندرية لمساعدة نيابة أمن الدولة في سؤال المصابين في العمل الإرهابي.

وانفجرت عبوة ناسفة موضوعة أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الرومانى بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية أثناء مرور اللواء مدير أمن الإسكندرية مستقلاً سيارته.



وأسفر ذلك عن استشهاد أحد أفرد الشرطة وإصابة أربعة آخرين، وحدوث تلفيات ببعض السيارات المتوقفة على جانبى الطريق، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وجارٍ استكمال الفحص للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.