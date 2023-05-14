بدء الانتخابات في تايلاند وتوقعات بحظوظ وفيرة للمعارضة

يدلي التايلانديون اليوم الأحد بأصواتهم في انتخابات يُتوقع أ ن تحقق فيها المعارضة مكاسب كبيرة وتشكل اختبارا لعزيمة مؤسسة موالية للجيش ظلت محورا لاضطرابات على مدى عقدين.

ويحق لنحو 52 مليون ناخب التصويت للاختيار بين مرشحي أحزاب المعارضة التقدمية وأحزاب أخرى متحالفة مع قادة الجيش المؤيدين للملكية الذين يحرصون على الحفاظ على الوضع الراهن المستمر منذ تسع سنوات من الحكم بقيادة الجيش أو المدعوم من الجيش.

وتتوقع مفوضية الانتخابات نسبة إقبال تزيد على 80 %، مع إغلاق مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الخامس مساء (1000 بتوقيت جرينتش). ومن المتوقع الإعلان عن النتائج غير الرسمية حوالي الساعة 10 مساء (1500 بتوقيت جرينتش).

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزبي بويا تاي (من أجل التايلانديين) و(إلى الأمام) المعارضين سيفوزان بمعظم المقاعد، لكن دون أي ضمان يمنح أيهما الحكم بسبب القواعد البرلمانية التي سنها الجيش بعد انقلاب عام 2014 والتي تصب في صالحه.

وفي مراكز الاقتراع بالعاصمة، أدلى مرشحون من الحزب الحاكم وأحزاب معارضة فرصتهم كبيرة في الفوز بمنصب رئيس الوزراء، بأصواتهم في وقت مبكر يوم الأحد، بينهم رئيس الوزراء الحالي برايوت تشان أوتشا.

وتضع الانتخابات مرة أخرى القوة الداعمة لحزب بويا تاي، وهي عائلة الملياردير شيناواترا، في مواجهة مجموعة من القوى القديمة التي تشمل المال والجيش والمحافظين الذين يتمتعون بنفوذ على المؤسسات الرئيسية.

وبدأ الصراع في عام 2001 عندما شق رجل الأعمال تاكسين شيناواترا طريقه إلى السلطة على أساس برنامج مناصر للفقراء ومؤيد لقطاع الأعمال، مما أثار الخلافات مع النخبة الراسخة في تايلاند.