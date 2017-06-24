بدء الاستفادة من مياه الآبار المالحة فى 15 تجمعًا بسينًاء

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أعلنت وزارة الإسكان بدء جهاز تعمير سيناء فى تعظيم الاستفادة من مياه الآبار المالحة بسيناء والاستغلال الأمثل لها فى مشروعات الاستزراع السمكى والزراعات التي يصلح نموها وفقا لدرجة الملوحة وذلك فى 15 تجمعا تنمويا بشمال وجنوب سيناء.

وأوضح اللواء محمد ناصر رئيس الجهاز المركزى للتعمير – وفقا لبيان أصدرته الوزارة اليوم السبت –أن المشروع يهدف إلى إنشاء مجتمع زراعى متكامل, يعتمد على مصادر المياه المتاحة بالتجمعات التنموية المتمثلة فى الآبار الجوفية, حيث يتم الاستفادة من مياه الآبار فى استصلاح وزراعة مساحات مكشوفة، بالرى والتنقيط، عبر إنشاء صوب زراعيه ومشاتل وأشجار مثمرة ونخيل ومزارع سمكية وثروة حيوانية وداجنة ومناحل عسل وما يتبعها من خدمات (مخازن، مدارس، منافذ توزيع منتجات، صناعات غذائية).

من جانبه، أكد المهندس محمد السقا رئيس جهاز تعمير سيناء أنه بالنسبة لنوعية الزراعات التى تصلح للزراعة على مياه الآبار الجوفية هنا، فهي الفلفل، الخيار، الطماطم، الكرنب، الباذنجان، الكابوتشكا، كانتلوب، أشجار زيتون، ورمان، وتين، ومانجو، ومشمش، فضلا عن مزارع سمكية (بلطى وبورى)، مشيرا إلى أنه يتم تجهيز الآبار بطلمبة أعماق بالموتور أو التوربينة، ويتم عمل توصيلات كهربائية ومواسير خاصة للبئر شاملة المصافى، ويتم رفع المياه والدخول إلى الخزان، ثم يتم ضخها بطلمبة أخرى إلى حوض بمساحة فدان على الأقل.