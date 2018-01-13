بدء الاجتماع الأول للجنة صياغة اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمارك

مها أبوودن بدأ اليوم بالإسكندرية الاجتماع الموسع الأول للجنة صياغة مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمارك.قال مصدر مسئول بالمصلحة: إن الاجتماع ناقش تعديلات قانون الجمارك الجديد فى ضوء آخر نسخة مقترحة، والتى دمجت جميع التشريعات الجمركية بما يتماشى مع مصلحة الاقتصاد القومي، وراع

مها أبوودن



بدأ اليوم بالإسكندرية الاجتماع الموسع الأول للجنة صياغة مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمارك.

قال مصدر مسئول بالمصلحة: إن الاجتماع ناقش تعديلات قانون الجمارك الجديد فى ضوء آخر نسخة مقترحة، والتى دمجت جميع التشريعات الجمركية بما يتماشى مع مصلحة الاقتصاد القومي، وراعت جميع التطورات والمتغيرات الحديثة، وبما يشمل جميع النظم والإجراءات الجمركية.

كما تم التوجيه بمراعاة جميع الملاحظات التى أبدتها بعض الجهات المتعاملة مع الجمارك ومنظمات الأعمال المختلفة على مشروع قانون الجمارك، وتم تشكيل مجموعات عمل متخصصة لجميع فروع القانون والأنظمة الجمركية.