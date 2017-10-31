بدء الإضراب الجزئي للصحفيين عن الطعام تضامنا مع الزملاء المحتجزين

رحاب صبحى :بدأ، منذ قليل، الإضراب الجزئى التضامنى عن الطعام بنقابة الصحفيين، والذى دعت له جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات للتضامن مع الصحفيين مع هشام جعفر، ومحمود أبوزيد شوكان، وحسن القباني، وذلك بعد إعلان كل من جعفر والقباني إضرابهما عن الطعام في محبسهما؛ احتجاجا على انتهاك القانون بحقهما، وقضائ

رحاب صبحى :

بدأ، منذ قليل، الإضراب الجزئى التضامنى عن الطعام بنقابة الصحفيين، والذى دعت له جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات للتضامن مع الصحفيين مع هشام جعفر، ومحمود أبوزيد شوكان، وحسن القباني، وذلك بعد إعلان كل من جعفر والقباني إضرابهما عن الطعام في محبسهما؛ احتجاجا على انتهاك القانون بحقهما، وقضائهما أكثر من عامين بالحبس، واستمرار التجديد لهما بالمخالفة لكل القوانين، فيما قضى شوكان أربع سنوات كاملة.

وتجمع في الدور الأرضي من مبنى النقابة عشرات من الصحفيين، من بينهم خالد البلشي عضو مجلس النقابة السابق، وعلق المضربون لافتة كتب عليها “متضامنون مع زملائنا في السجون”، بينما أحاطت بمبنى النقابة تعزيزات أمنية كبيرة.

كانت جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات قد أكدت أن استمرار حبس الصحفيين الثلاثة فضلا عن كونه انتهاكا صارخا للقانون، وواقعة تتجاوز الاعتقال للخطف الصريح، فإنه يشكل أيضا وقائع قتل بطيئة يتحملها كل من يشارك فيها سواء بالصمت أو التواطؤ، خاصة في ظل التقارير الطبية التي تؤكد تدهور الحالة الصحية لهم، وتقاعس إدارة السجن عن علاجهم، وصمت نقابة الصحفيين عن الانتهاكات بحقهم، وتركهم فريسة لتعسف السلطة، رغم انتهاء فترة حبسهم، طبقا لقانون الحبس الاحتياطي الظالم، وتأكيدات الأطباء بضرورة نقلهم للعلاج.

وطالبت الجبهة بسرعة نقل الصحفين هشام جعفر، والذي أوصى الأطباء بضرورة إجراء جراحة عاجلة له، ومحمود أبو زيد شوكان، والذي تدهورت صحته بشكل حاد خلال الأيام الأخيرة، للعلاج وتحمل الجبهة وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين المسئولية الكاملة عن حياتهما وتدهور وضعهما الصحي، كما أكدت حق الصحفيين الثلاثة في الحرية بعد أن تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي الفترة القانونية، وتحولت إلى عملية اعتقال متكاملة الأركان.