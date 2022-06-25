بدء الإجراءات لتنفيذ مشروع محور جناكليس الصحراوي

أكد مصدر مسئول بمحافظة البحيرة عن بدء الإجراءات التنفيذية لمشروع ازدواج محور جناكليس الصحراوي، وذلك بالاتفاق مع وزارة النقل.

وأضاف في تصريحات لـ”المال” أن وزارة النقل رصدت ما يزيد عن 65 مليون جنيه، وذلك كمقابل نزع الملكية للأراضي المتداخلة مع مسار المشروع والتي تشمل عددا من العقارات والأراضي.

وحسب المصدر، فان مشروع ازدواج الطريق يصل بطول قرابة 20 كيلو مترا في المسافة من الكيلو 60 من الطريق ( كوبري جناكليس) على ترعة النوبارية حتى كوبري الكيلو 71 الطريق الصحراوي من أعمال المنعة العامة.

وأكد على أنه تم إخطار أصحاب العقارات والاراضي الواقعة في نطاق المشروع بالتقدم للحصول على التعويضات الخاصة بهم وذلك حتى 19 يوليو المقبل.

وكان قد اشار علاء عايد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، خلال زيارته لمشروعات الاسكندرية والبحيرة مؤخرا، أن مشروع مشروع ازدواج طريق جناكليس بطول 20 كم، في المسافة من 60 كم كوبري جناكليس على ترعة النوبارية إلى كوبري 71 الطريق الصحراوي، وأن محور جناكليس بطول 84،5 كم، وذلك بتكلفة 4 مليارات جنيه.

وكان قد أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة موافقة وزارة الزراعة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على الطلب المقدم من محافظة البحيرة والهيئة العامة للطرق والكباري لنزع ملكية مساحة ٨٨ فدانا و١٧ قيراطا و٢٠سهما لازدواج طريق جناكليس بطول ٢٠كم.

وأكد على أن الدولة تواصل جهودها في قطاع الطرق، بإنشاء شبكة من الطرق الإقليمية تربط بين المحافظات إلى جانب رصف وتطوير الطرق بالمدن والمراكز لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على مواطني تلك القرى.

وأشار المحافظ أنه تم خلال عامين فقط رصف ١٠٢٥ طريقا داخليا بالمراكز بالمدن والقرى تتجاوز تكلفتها ١.٣ مليار جنية فى أكبر خطة للرصف تشهدها المحافظة على الإطلاق.