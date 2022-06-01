بدء الإجراءات التنفيذية لتأسيس «القابضة للموانئ البحرية» منتصف يونيو

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن الحكومة ستبدأ اتخاذ الإجراءات التنفيذية لمقترح تحويل 7 موانئ مصرية لكيانات تحت مظلة شركة قابضة منتصف يونيو الحالى.



وأضافت المصادر أنه سيتم التنفيذ الفعلى بالموانئ الخاضعة لولاية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهى (شرق وغرب بورسعيد، والسخنة، والأدبية)، موضحة أنه خلال أيام قليلة مقرر أن يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمجلس الهيئة الاقتصادية بحضور عدد من الوزراء لمناقشة الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر

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وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، فى مؤتمر صحفى الفترة الماضية، أنه سيتم دمج أكبر 7 موانئ تحت مظلة كيان واحد، تمهيدًا للطرح فى سوق المال وبشكل رئيسى للمصريين، مع إتاحة نسبة للمستثمرين الأجانب.



وبعدها بأيام، أعلن كامل الوزير، وزير النقل، فى تصريحات تلفزيونية، أن الموانئ هى «الإسكندرية، ودمياط، وشرق وغرب بورسعيد، والأدبية، والسخنة، وسفاجا»، وستحول من هيئات إلى كيانات تحت مظلة شركة قابضة، مؤكدًا عدم وجود نوايا للبيع، ولكن الأمر يقتصر على الإدارة والتشغيل بالتعاون مع القطاع الخاص، ومن حق المستثمر -بعد طرحها فى البورصة- أن يكون له مقعد فى مجلس إدارة الشركة.



وتسعى الحكومة إلى تسييل أصول تابعة للدولة بقيمة 10 مليارات دولار سنوياً، على مدار 4 سنوات مقبلة، بالتزامن مع إعلانها التخارج من الاستثمار فى عدد من القطاعات، وتركها أمام القطاع الخاص منفردًا.