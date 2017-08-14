بدء الأوكازيون الصيفي غدا.. عناوين الصحف اليوم

متابعات:

تقدم بوابة المال أهم عناوين الصحف الصادرة اليوم الإثنين، 14 أغسطس.



أخبار مصر



– محور لربط طريقى «مصر ــ الاسكندرية» الزراعى والصحراوى



– نصاب الكليات العسكرية وشهادات الوفاة سقط بمصر الجديدة



– غداً بدء الأوكازيون الصيفي





الأهرام





– الرئيس : تحسين خدمات الكهرباء بالصعيد والمناطق النائية





– العاهل الأردنى يقدم تعازيه للرئيس فى ضحايا حادث الإسكندرية





– حبس قائدى قطارى الإسكندرية ومساعد السائق وملاحظ بلوك





– محور لربط طريقى «مصر ــ الاسكندرية» الزراعى والصحراوى





– منتخب المحليين يتعادل 1/1 مع المغرب ويضعف فرصة تأهله لكينيا





– الزراعة: توحيد سعر شراء القطن ومنع احتكار عملية التسويق





– 4 وزارات تستعد لعام ذوى الاعاقة





– عرفات : البنية الأساسية للمرفق لـم تتطور منذ حرب الإستنزاف





الأخبار





– ١٫٥ مليار دولار لمشروعات التنمية بسيناء





– اللواء كامل الوزير: لن يتم نزع ملكية سنتيمتر واحد من أرض أي فرد بـ «الغصب»





– “الوطنية للصحافة” تستعرض دور الصحف القومية في إيقاظ القوي الناعمة





– نصاب الكليات العسكرية وشهادات الوفاة سقط بمصر الجديدة





– التأديبية لـ 3 مسئولين بشركة الأدوية أهدروا 850 ألف جنيه





– حبس 9 من مسئولي التموين وأصحاب المخابز استولوا علي «قوت الغلابة»





الجمهورية





– تصفية 2 من “حسم” الإرهابية بالقليوبية





– “قومي المرأة” يرفض خفض سن زواج الفتيات إلي 16 عاماً





– الكهرباء تتعاقد مع سيمنس.. والتنفيذ خلال 15 شهراً “تسليم مفتاح”





– 4 آلاف حاج غادروا إلي السعودية





– غداً بدء الأوكازيون الصيفي





– بروتوكول تعاون بين “الإنتاج الحربي” و”البحيرة”