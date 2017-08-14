سيـــاســة

بدء الأوكازيون الصيفي غدا.. عناوين الصحف اليوم

متابعات: تقدم بوابة المال أهم عناوين الصحف الصادرة اليوم الإثنين، 14 أغسطس. أخبار مصر – محور لربط طريقى «مصر ــ الاسكندرية» الزراعى والصحراوى – نصاب الكليات العسكرية وشهادات الوفاة سقط بمصر الجديدة – غداً بدء الأوكازيون الصيفي الأهرام – الرئيس : تحسين خدم
14 أغسطس، 2017 14 أغسطس، 2017

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متابعات:

تقدم بوابة المال أهم عناوين الصحف الصادرة اليوم الإثنين، 14 أغسطس.

أخبار مصر

– محور لربط طريقى «مصر ــ الاسكندرية» الزراعى والصحراوى

– نصاب الكليات العسكرية وشهادات الوفاة سقط بمصر الجديدة

– غداً بدء الأوكازيون الصيفي


الأهرام


– الرئيس : تحسين خدمات الكهرباء بالصعيد والمناطق النائية


– العاهل الأردنى يقدم تعازيه للرئيس فى ضحايا حادث الإسكندرية


– حبس قائدى قطارى الإسكندرية ومساعد السائق وملاحظ بلوك


– محور لربط طريقى «مصر ــ الاسكندرية» الزراعى والصحراوى


– منتخب المحليين يتعادل 1/1 مع المغرب ويضعف فرصة تأهله لكينيا


– الزراعة: توحيد سعر شراء القطن ومنع احتكار عملية التسويق


– 4 وزارات تستعد لعام ذوى الاعاقة


– عرفات : البنية الأساسية للمرفق لـم تتطور منذ حرب الإستنزاف


الأخبار


– ١٫٥ مليار دولار لمشروعات التنمية بسيناء


– اللواء كامل الوزير: لن يتم نزع ملكية سنتيمتر واحد من أرض أي فرد بـ «الغصب»


– “الوطنية للصحافة” تستعرض دور الصحف القومية في إيقاظ القوي الناعمة


– نصاب الكليات العسكرية وشهادات الوفاة سقط بمصر الجديدة


– التأديبية لـ 3 مسئولين بشركة الأدوية أهدروا 850 ألف جنيه


– حبس 9 من مسئولي التموين وأصحاب المخابز استولوا علي «قوت الغلابة»


الجمهورية


– تصفية 2 من “حسم” الإرهابية بالقليوبية


– “قومي المرأة” يرفض خفض سن زواج الفتيات إلي 16 عاماً


– الكهرباء تتعاقد مع سيمنس.. والتنفيذ خلال 15 شهراً “تسليم مفتاح”


– 4 آلاف حاج غادروا إلي السعودية


– غداً بدء الأوكازيون الصيفي


– بروتوكول تعاون بين “الإنتاج الحربي” و”البحيرة”

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