بدء الأوكازيون الصيفي غدا.. عناوين الصحف اليوم

متابعات:
تقدم بوابة المال أهم عناوين الصحف الصادرة اليوم الإثنين، 14 أغسطس.
أخبار مصر
– محور لربط طريقى «مصر ــ الاسكندرية» الزراعى والصحراوى
– نصاب الكليات العسكرية وشهادات الوفاة سقط بمصر الجديدة
– غداً بدء الأوكازيون الصيفي
الأهرام
– الرئيس : تحسين خدمات الكهرباء بالصعيد والمناطق النائية
– العاهل الأردنى يقدم تعازيه للرئيس فى ضحايا حادث الإسكندرية
– حبس قائدى قطارى الإسكندرية ومساعد السائق وملاحظ بلوك
– محور لربط طريقى «مصر ــ الاسكندرية» الزراعى والصحراوى
– منتخب المحليين يتعادل 1/1 مع المغرب ويضعف فرصة تأهله لكينيا
– الزراعة: توحيد سعر شراء القطن ومنع احتكار عملية التسويق
– 4 وزارات تستعد لعام ذوى الاعاقة
– عرفات : البنية الأساسية للمرفق لـم تتطور منذ حرب الإستنزاف
الأخبار
– ١٫٥ مليار دولار لمشروعات التنمية بسيناء
– اللواء كامل الوزير: لن يتم نزع ملكية سنتيمتر واحد من أرض أي فرد بـ «الغصب»
– “الوطنية للصحافة” تستعرض دور الصحف القومية في إيقاظ القوي الناعمة
– نصاب الكليات العسكرية وشهادات الوفاة سقط بمصر الجديدة
– التأديبية لـ 3 مسئولين بشركة الأدوية أهدروا 850 ألف جنيه
– حبس 9 من مسئولي التموين وأصحاب المخابز استولوا علي «قوت الغلابة»
الجمهورية
– تصفية 2 من “حسم” الإرهابية بالقليوبية
– “قومي المرأة” يرفض خفض سن زواج الفتيات إلي 16 عاماً
– الكهرباء تتعاقد مع سيمنس.. والتنفيذ خلال 15 شهراً “تسليم مفتاح”
– 4 آلاف حاج غادروا إلي السعودية
– غداً بدء الأوكازيون الصيفي
– بروتوكول تعاون بين “الإنتاج الحربي” و”البحيرة”