بدء الأعمال الإنشائية بمقر مديرية التموين الجديد بالإسكندرية

بدأت الأعمال الإنشائية لبناء مبنى جديد لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتمويل من وزارة التموين بمنطقة السيوف على مساحة تقارب الـ 500 متر مربع، ومن المخطط أن يتم الانتهاء منه خلال عام من الآن.

تستمر أعمال التنفيذ الفعلي للإنشاء والذي سيستمر لمدة عام تقريبا بتمويل من وزارة التموين والتجارة الداخلية.



تأتى أعمال تنفيذ المبنى بعد أن قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة بتسليم قطعة الأرض التى خصصت من المحافظة بمساحة ٤٨٦ مترا مربعا بمنطقة السيوف لهيئة الأبنية التعليمة الجهة المنفذة لبناء مبنى جديد لمديرية التموين والتجارة الداخلية بتمويل من الوزارة التموين .

وصرح المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة مدير مديرية التموين بالإسكندرية بأن المبنى الجديد يضم أكبر مركز خدمات تكنولوجي بالإسكندرية لخدمة المواطنين بجميع أنحاء المحافظة.