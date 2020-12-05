بدء استلام القمح في صومعة أبو صوير بالإسماعيلية 30 ديسمبر الجاري

قال المهندس هاني سعيد، مدير مشروع صومعة أبو صوير ، إن مالك المشروع هو الشركة القابضة للصوامع والتخزين وتم تنفيذه بالقيمة التقديرية له 150 مليون جنيه مكون محلي و3.3 مليون دولار مكون أجنبي، وبلغت سعتة التخزينية 30 ألف طن، على مساحة 20 ألف متر مربع.

وأضاف سعيد خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم في محافظة الإسماعيلية، أن المشروع واجهته العديد من العقبات، أهمها التمويل والمياه الجوفية، ولكن تم الحل عن طريق الشركة القابضة.

وأوضح أنه تم الانتهاء بنسبة 97% من مشروع صومعة أبو صوير، وبمتوسط العمالة اليومية حوالي 150شخصا، لافتا إلى أنه يتوسط محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والشرقيةز

وأشار إلى أن صومعة أبو صوير كانت في البداية بحيرة بعمق 5 أمتار تحوطها أملاك خاصة لأهالي، وتم العمل في أعمال الحفر بعمق 12 مترا لإقامة الأنفاق الخاصة بخلايا الصومعة.

وأوضح المدير المسؤول عن المشروع أن اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين كان دائما يعمل على حل أي مشكلات تواجه تنفيذ المشروع، وقام بتمويل المشروع بالمبالغ اللازمة، وذلك من خلال شركة الصوامع والتخزين لحين استلام المبالغ المالية من صندوق التمويل السعودي والذي يقوم بتمويل المشروع.