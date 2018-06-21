بدء استقبال دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة.. الإثنين المقبل

بدور إبراهيم كشف اللواء أشرف عطية عبدالبارى، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، عن تصديق الفريق محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2018؛ لتأدية الخدمة العسكرية اعتبارًا من الإثنين المقبل. وأكد أنه بالن

بدور إبراهيم



كشف اللواء أشرف عطية عبدالبارى، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، عن تصديق الفريق محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2018؛ لتأدية الخدمة العسكرية اعتبارًا من الإثنين المقبل.

وأكد أنه بالنسبة لشروط المؤهلات العليا أن يكونوا من مواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 1998 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا حكومى وخاص الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم فى الفترة من أول فبراير حتى آخر يوليو 2018، وخريجى كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / الطب البيطرى / التمريض) الذين أنهوا سنة الامتياز أو مدة التدريب خلال تلك الفترة، وكذا المتخلفين من سنوات سابقة، ويتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 18 يوليو 2018، وتسجيلهم، وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد فى المدة من 1 وحتى 27 أغسطس 2018.

وأوضح عبدالبارى أنه بالنسبة للمؤهلات فوق المتوسطة، فهم مواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 1998 والحاصلين على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير حتى آخر يوليو 2018، وكذا المتخلفين من سنوات سابقة، ويتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 12 أغسطس المقبل، على أن يتم تسجيلهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد المختلفة فى المدة من 28 وحتى 30 أغسطس 2018.

وأشار إلى أن المؤهلات المتوسطة مواليد أشهر (أكتوبر/ نوفمبر / ديسمبر) من عام 1998، ومواليد الأشهر الثلاث من عام 1997 وما قبله خريجى العام الدراسى 2016/2017، بالإضافة إلى المتخلفين من سنوات سابقة واستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 25 يونيو 2018، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد اعتبارًا من 7 وحتى 31 يوليو 2018.

ولفت إلى أن غير ذوى المؤهلات من مواليد أشهر (أكتوبر/ نوفمبر/ ديسمبر) من عام 1998 والمتخلفين من سنوات سابقة سيتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من يوم 15 أغسطس 2018 على أن يتم تسجليهم، وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد والتعبئة التابعة لهم فى الفترة من 1 حتى 13 سبتمبر 2018م.

وأوضح مدير إدارة التجنيد والتعبئة، أنه على كل شاب له موقف مخالف عما سبق، فإنه عليه التوجه إلى مكتب التجنيد والتعبئة التابع له فورًا؛ للاستفسار عن صحة موقفه التجنيدى، لافتًا إلى أنه تم إنشاء موقع لإدارة التجنيد على شبكة الإنترنت على العنوان tagned.afmic.gov.eg.

وأضاف أن المستندات المطلوبة تتمثل فى بطاقة الرقم القومى، وبطاقة الخدمة العسكرية والوطنية «6 جند»، وأصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها، وصحيفة الحالة الجنائية من القسم والمركز التابع له الشاب، فيش البصمات «1 جند» من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز، وفصيلة الدم، وأصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات، بالإضافة إلى شهادة الامتياز والتدريب لخريجى كليات الطب البشرى، والأسنان، والعلاج الطبيعى، والطب البيطرى، والتمريض، وقسيمة الزواج للمتزوجين، ورخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها، وخطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه، وقرار التعيين للمعيدين والمدرسين والأطباء المقيمين.

ولفت إلى أن هناك عددًا من الإرشادات العامة يلتزم به المتقدمون للتعامل مع مكاتب التجنيد والتعبئة، ومنها أهمية الحصول على كارت التوعية من مندوب التجنيد فى قسم الشرطة أو المركز التابع له المتقدم للتجنيد، والالتزام بالمواعيد الخاصة بكلِّ فئة والموضحة سابقًا، حتى لا يتعرض الشاب للتخلف عن ميعاد خدمته، وبالتالى تضاف سنة زائدة على سنوات خدمته، كما على من لديهم ما يعطيهم الحق فى الإعفاء من التجنيد، التقدم بالمستندات الدالة على ذلك إلى مناطق التجنيد.

وشدد على ضرورة عدم الانخداع وراء من يوهمونهم بالقدرة على إعفائهم من التجنيد إذا ما قدموا مستندات مزورة للحصول على الإعفاء بغير حق.

وتابع «فيما يخص الشبان المرشحون لكلية الضباط الاحتياط، فيجب أن يلتزموا بالمواعيد المقررة لإجراءات كشف الهيئة بإدارة التجنيد والتعبئة، باعتبارها إحدى الإجراءات المكلمة للدورة التدريبية، إذ سيتعرض الشاب فى حالة التخلف لإضافة سنة زائدة إلى سنوات خدمته.

وأضاف أن الزواج بأجنبية لا يعد سببًا للإعفاء، وأن الحاصلين على مؤهلهم الدراسى من دولة عربية أو أجنبية عليهم التقدم لمنطقة التجنيد التابعين لها خلال 60 يوما من تاريخ حصولهم على المؤهل حتى لا يعاملوا كمتخلفين عن التجنيد.