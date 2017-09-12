بدء استعدادات احتفالية مرور 200 عام على اكتشاف معبد أبو سمبل

وكالات:تفقد الشاعر أشرف عامر، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء الاثنين، يرافقه الباحث سعد فاروق رئيس إقليم جنوب ومحمد إدريس مدير عام فرع ثقافة أسوان، قصر ثقافة أسوان في زيارة استمرت حتى الساعة الأولى من صباح الثلاثاء، مطالبا بسرعة تجهيز الحديقة الخاصة بالقصر بالشكل الذي يتناسب مع أهمية الموق

وكالات:

تفقد الشاعر أشرف عامر، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء الاثنين، يرافقه الباحث سعد فاروق رئيس إقليم جنوب ومحمد إدريس مدير عام فرع ثقافة أسوان، قصر ثقافة أسوان في زيارة استمرت حتى الساعة الأولى من صباح الثلاثاء، مطالبا بسرعة تجهيز الحديقة الخاصة بالقصر بالشكل الذي يتناسب مع أهمية الموقع الثقافي المهم، مع ضرورة تجهيز الحديقة لتتحول إلى قصر ثقافة مصغر يضم نادى التكنولوجيا والمسرح والمرسم وقاعة المعارض.

وكان رئيس هيئة قصور الثقافة، وصل أمس الاثنين إلى أسوان لمتابعة أخر الاستعدادات لاستضافة مدينة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان الاحتفال العالمي، بمناسبة مرور 200 عام على اكتشاف معبدى رمسيس الثاني، والتي من المقرر أن تكون خلال النصف الثاني من الشهر الجاري.