بدء احتفالية قناة السويس بمغادرة السفينة البنمية إيفر جيفين إلى وجهتها

بدأت هيئة قناة السويس احتفالاتها اليوم الأربعاء لمغادرة السفينة البنمية فى إطار عقد تسوية مع مالكى السفينة، بعرض فيلم تسجيلي عن استراتيجية تطوير قناة السويس 2030.

وأكد العرض التقديمى للفيلم التسجيلى، أن إجراءات التطوير بدأت منذ عام 2015 بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروع قناة السويس الجديدة، الذى استهدف زيادة القدرة العددية والاستيعابية للقناة وسمح لها باستقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، لاسيما سفن الحاويات الضخمة، كما كان له بالغ الأثر فى تحقيق أعلى معدلات الأمان الملاحى بالقناة بزيادة مناطق الازدواج التى تتيح التعامل مع الظروف الطارئة المحتملة بالقناة.

وأوضح أن مشروعات تطوير المجرى الملاحى للقناة لم تتوقف بافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة بل تستمر جهود التطوير وفق استراتيجية متكاملة وخطوات متوازية، حيث تعكف الهيئة على إنشاء سلسلة من الجراجات العملاقة على القناة الجديدة بالإضافة إلى تعميق وصيانة الجراجات الموجودة على القناة الأصلية لزيادة قدرة القناة على مواجهة حالات الطوارئ المحتملة.

وتمتد الجهود أيضاً إلى تطوير محطات مراقبة الملاحة وعددها 16 محطة مراقبة بطول المجرى الملاحى وتوفير خدمات الإسعاف البحرى وخدمات الإنقاذ المختلفة، بالإضافة إلى تطوير مراكز مراقبة الملاحة بمدن القناة الثلاثة، وتحديث أسطول الوحدات البحرية التابعة للهيئة من كراكات وقاطرات ولنشات بحرية”.

وتستهدف أعمال التطوير خلال الفترة المقبلة رفع إمكانياتها فى مجال الإنقاذ البحري، وذلك من خلال ضم عدد من القاطرات العملاقة بقوة شد كبيرة تواكب التطور الحادث فى مجال النقل البحرى واتجاه الترسانات العالمية نحو بناء السفن العملاقة.

وتغادر ظهر اليوم الأربعاء سفينة الحاويات البنمية «إيفرجيفن» قناة السويس فى احتفالية كبيرة بشرق القناة، بعد مرور ما يقرب من 100 يوم من تعويمها وإيقافها بمنطقة البحيرات المرة.

وتتضمن الاحتفالية توقيع عقد التسوية مع الشركة اليابانية المالكة، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، وممثل الشركة المالكة للسفينة، وعدد من السفراء والشركاء الدوليين، على رأسهم سفير دولة اليابان.

ويذكر أن المستشار عمر القاضى، رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، وافق أمس الثلاثاء رسميًا على الطلب المقدم من هيئة قناة السويس، برفع الحجز التحفظي، على سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، حتى يتنسى لها مغادرة قناة السويس واستكمال رحلتها البحرية إلى ميناء روتردام بهولندا اليوم.

وتقدم محامى هيئة قناة السويس، بطلب إلى المستشار عمر القاضى، رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، لرفع الحجز، من أجل إصدار قرار برفع الحجر على السفينة، وهو ما وافق عليه رئيس المحكمة.