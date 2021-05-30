بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس الوزراء لحسم قرارات ما بعد مايو

تنعقد اللجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحضور عدد من الوزراء والمسئولين

بدأت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد اجتماعها منذ قليل، حيث تتخذ قراراتها بشأن استمرار أو إلغاء القرارات المحدد انتهائها بنهاية مايو ومواعيد غلق المحال والمولات والكافيهات والقهاوي ومنع الاحتفالات والمؤتمرات .

وتنعقد اللجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها قبل أسبوعين الاستمرار في تطبيق عدة قرارات بالغلق حتى نهاية شهر مايو الجاري، باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة؛ حيث كان قد تقرر إعادة فتحها وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتم التأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الحسم في أعمال الامتحانات المقرر إجراؤها، مع التأكيد على السماح بالحضور لطلاب المدارس الدولية حتى نهاية مايو فقط، على أن يتم استكمال العملية التعليمية بهذا العام الدراسي ” أون لاين” عن بعد بداية من شهر يونيو.