بدء اجتماع اللجنة العليا بـ«الوزراء» لتحديد موقف حظر التجوال

ويأتي اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" اليوم بالتزامن مع موعد انتهاء فترة قرار حظر التجوال الذي أعلن عنه رئيس الوزراء يوم الثلاثاء قبل الماضي.

بدأ، منذ قليل، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا” المستجدّ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومنتظر خلاله إعلان موقف تجديد قرار حظر التجوال، والذي ينعقد دوريًّا منذ بداية أزمة الفيروس وتُتخذ وفقًا لها القرارات التي تعلنها الحكومة وفقًا لتطورات حجم الإصابات ومدى انتشار الفيروس.

يأتي اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا”، اليوم، بالتزامن مع موعد انتهاء فترة قرار حظر التجوال الذي أعلنه رئيس الوزراء يوم الثلاثاء قبل الماضي.

حيث نص قرار رئيس الوزراء الذي أعلنه، الثلاثاء قبل الماضي، فيما يخص حظر التجوال، أنه اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، يُحظر على المواطنين، بكل أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.

إضافة لحزمة قرارات أخرى منها توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا مع استثناء السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكل أنواعها.

وقرار بإغلاق جميع المحالّ التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية “المولات التجارية”، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا، أمام الجمهور خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت، يكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسري ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، وغيرها من الإجراءات التي تم تنفيذها على مستوى الجمهورية.

وأوضح رئيس الوزراء حينها أن أحكام القرارات السابقة تسري لمدة خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل به، وهي المدة التي تنتهي اليوم، ومن المنتظر إعلان موقف ما سيتم بشأن مد حظر التجوال بنفس فترته الزمنية أو مد الفترة.

ومن المنتظر بعد قليل إعلان القرار.