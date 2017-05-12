بدء اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الإدارية في المغرب

المال - خاصبدأ اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في الدار البيضاء بالمغرب، اليوم الجمعة، ويستمر لمدة يومين، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. ويشارك في الاجتماع من الوزراء كل من وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان، ووزير الوظيفة العمومية

المال – خاص

بدأ اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في الدار البيضاء بالمغرب، اليوم الجمعة، ويستمر لمدة يومين، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

ويشارك في الاجتماع من الوزراء كل من وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان، ووزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالمملكة المغربية، ووزير التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية بدولة قطر.

ويناقش الاجتماع متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس وتقرير انجازات المنظمة لعام 2016، والحسابات الختامية والمركز النقدي والقوائم المالية للمنظمة.

وتتم مناقشة تقرير الفريق المتخصص من الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي حول مراجعة التعديلات على اتفاقية إنشاء المنظمة، ومراجعة الهيكل التنظيمي المقترح للمنظمة وموقف سداد الدول والتزاماتها المالية تجاه المنظمة.

ومن المنتظر أن تلتقي الوزيرة على هامش الاجتماعات الدكتور محمد بن عبد القادر الوزير المغربي المنتدب لدى رئيس الحكومة والمكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ومعالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان وذلك لمناقشة سبل التعاون في مجالات التحديث والاصلاح الاداري وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.

وتشغل الوزيرة منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي بعد انتخاب مصر عضوا في المجلس 2014، وانتخبت للمرة الثانية 2016

وتعمل المنظمة العربية للتنمية الإدارية كهيئة متخصصة منبثقة عن جامعة الدول العربية، وتهدف إلى إحداث التطوير الإداري بالوطن العربي كونها بيت الخبرة الإدارية والاستشارية العربية.