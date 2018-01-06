بدء إنشاء مستشفى أبو الريش الجديد

المال - خاص : التقى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، ممثل هيئة التعاون الدولى اليابانية "الجايكا"، واستشاري المشروع المعمارى من الجانب الياباني شركة "نيهون سيككي"، وذلك لاستكمال الخطوات اللازمة للبدء في إنشاء مستشفى أبو الريش الجديد علي قطعة الأرض المتبرع بها من البنك العرب



المال – خاص :



التقى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، ممثل هيئة التعاون الدولى اليابانية “الجايكا”، واستشاري المشروع المعمارى من الجانب الياباني شركة “نيهون سيككي”، وذلك لاستكمال الخطوات اللازمة للبدء في إنشاء مستشفى أبو الريش الجديد علي قطعة الأرض المتبرع بها من البنك العربي الأفريقي، وينكون المستشفى من 7 أدوار على مساحة 500 مترًا خلف المبنى القديم، وسيتم تخصيصه للعيادات الخارجية، ما يخفف الضغط على المبنى القديم.

وقرر رئيس جامعة القاهرة، إسناد المشروع، من الجانب المصري إلى الاستشاري الهندسى الدكتور علي عبد الرحمن، رئيس الجامعة ومحافظ الجيزة الأسبق، كما قرر تكليف أحد مهندسي الإدارة الهندسية بالجامعة، منسقاً مع الجانب الياباني، والبدء في تدعيم العمارات المجاورة والتأمين عليها طوال فترة المشروع.

