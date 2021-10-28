الإسكندرية

بدء إنشاء المبنى الحضاري لحلقة السمك في الإسكندرية بتكلفة 230 مليون جنيه (صور)

بعد ذلك سيتم البدء في رفع كفاءة المبني التراثي القديم بالتنسيق مع الجهات المعنية والتأكيد على الحفاظ على المبني التراثي للحلقة.
مها يونس 1:28 م, الخميس, 28 أكتوبر 21 1:28 م, الخميس, 28 أكتوبر 21

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قال محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، إنه حالياً يتم الأعمال بمبنى حلقة السمك الحضاري الجديد بمنطقة الأنفوشي، ثم بعد ذلك سيتم البدء في رفع كفاءة المبني التراثي القديم بالتنسيق مع الجهات المعنية والتأكيد على الحفاظ على المبني التراثي للحلقة.

جاءت تلك التصريحات خلال متابعته اليوم لمشروع تطوير حلقة السمك بمنطقة الأنفوشي بحي الجمرك، بتكلفة مبدئية 230 مليون ومدة تنفيذ 20 شهر، وذلك في إطار خطة المحافظة لإنشاء حلقة سمك حضارية وسياحية تليق بمحافظة الإسكندرية وفي ضوء توجيهات الدولة.

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والجدير بالذكر أن محافظ الإسكندرية أطلق إشارة بدء مشروع تطوير حلقة السمك سبتمبر الماضي، حيث بدأت أعمال التطوير بقطعة الأرض المجاورة لمبنى الحلقة الحالي، وذلك عقب لقاء المحافظ مع تجار حلقة السمك لإطلاعهم علي مشروع تطوير الحلقة والاستماع والإجابة على جميع استفساراتهم واقتراحاتهم.

وأوضح المحافظ أنه تابع سير العمل بالمشروع والتأكد من الإلتزام من التوقيتات المحددة للأعمال، مؤكداً أن جميع الأعمال تسير بشكل جيد.

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وبعث المحافظ رسالة اطمئنان إلي صغار تجار حلقة السمك والصيادين بأنه تم مراعاة زيادة أعداد المحال والثلاجات والمخازن لتكفي الجميع.


كما أكد أنه راعى البعد الاجتماعي للصيادين وصغار تجار السمك وتم السماح لهم بمزاولة حركة البيع في مبني حلقة السمك القديم، لحين الإنتهاء من أعمال تطوير المبني الجديد.

تطوير حلقة السمك بالإسكندرية
حلقة سمك حضارية وسياحية

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

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